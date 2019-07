Fire Emblem: Three Houses im Wertungsspiegel - Erste Tests im Überblick

Mit Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli das neue Taktik-RPG von Nintendo für die Switch. Kurz vor dem Release sind die ersten Wertungen der internationalen Presse eingetroffen und zeigen ein überaus positives Bild. Wir fassen für euch die ersten Reviews in einer Übersicht zusammen.

Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit eine Wertung von 87 aus 100 Punkten. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von aktuell 34 Magazinen. Auf der Seite OpenCritic zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Hier kommen 29 Magazine auf eine durchschnittliche Wertung von ebenfalls 87 Prozent.

Das wird gelobt: Story und Charaktere, großer Umfang, Mischung aus Sozialem und Kämpfen

Das wird bemängelt: Teils zu groß, Minimissionen wiederholen sich

Die Scores können sich mit der Zeit noch ändern, geben aber eine deutliche Richtung vor.

Magazin Wertung GamePro 88 Destructoid 95 TheSixthAxis 90 Nintendo Life 90 God is a Geek 85 GameSpot 90 Screen Rant 90 We Got This Covered 90 Eurogamer Italy 80 Metro GameCentral 70

(Stand: 25. Juli 2019, 16:26 Uhr)

Habt ihr mit Wertungen in diesem Bereich gerechnet?