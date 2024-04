Fire TV Stick 4K im Angebot: Amazons Streaming-Stick mit Alexa gibt’s jetzt 30€ günstiger!

Die beliebten Amazon Fire TV Sticks gibt's jetzt für begrenzte Zeit günstiger.

Bei Amazon gibt’s gerade die beliebten Fire TV Sticks und sogar den besonders leistungsstarken Fire TV Cube im Sonderangebot. Am größten ist der Rabatt beim Fire TV Stick 4K, den ihr stolze 43 Prozent günstiger bekommt:

Das ist nicht zuletzt deshalb ein guter Deal, weil es sich dabei um die neue, 2023 erschienene 2. Generation handelt, die laut Amazon circa 25 Prozent mehr Leistung bringt. Hier die weiteren Angebote im Überblick:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch laufen, und verrät nur, dass es sich um „befristete Angebote“ handelt. Die Preise könnten also bald wieder steigen.

Was können die Amazon Fire TV Sticks?

Die Fire TV Sticks liefern neben umfangreichem App-Support auch eine Alexa-Sprachfernbedienung.

Toller App-Support: Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, dass ihr auf eurem TV Apps verwenden könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützten würden. Das Fire OS-Betriebssystem bietet eine hervorragenden App-Support und unterstützt so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste. So verwandelt ihr selbst alte Fernseher in zeitgemäße Smart-TVs.

Alexa-Sprachsteuerung: Außerdem werden selbst die günstigsten Varianten des Fire TV Sticks mit einer Alexa-Sprachfernbedienung ausgeliefert. Diese erleichtert die Navigation durch die Menüs und erspart es euch, die Titel eurer Lieblingsfilme und -serien mühsam eintippen zu müssen, um danach zu suchen.

Unterschiede zwischen den Sticks: Der gewöhnliche Amazon Fire TV Stick unterstützt nur Streaming mit bis zu 1080p. Wer mehr will, muss mindestens zum 4K-Modell greifen. Falls ihr zusätzliche Power für schnellere Lade- und Umschaltzeiten sowie Unterstützung von Wi-Fi 6E möchtet, könnt ihr euch für den 10€ teureren Fire TV Stick 4K Max entscheiden.

Hands free & volle Power mit dem Fire TV Cube

Der Amazon Fire TV Cube kombiniert Stick und Smart-Lautsprecher.

Mit dem noch leistungsstärkeren Fire TV Cube bekommt ihr quasi eine Kombination aus Fire TV Stick und Echo-Smartlautsprecher. Hier könnt ihr euch auch ohne Fernbedienung mit Alexa unterhalten, und zwar selbst dann, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Der deutliche schnellere Prozessor sorgt zudem für optimale App-Performance.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch weitere günstige Schnäppchen sowie spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: