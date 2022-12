70 Dollar: First-Party-Spiele für die Xbox werden zukünftig teurer

Wer im nächsten Jahr Titel der Microsoft Game Studios kaufen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen als bislang. Microsoft hat angekündigt, die Preise für First Party-Titel ab dem Jahr 2023 von knapp 60 auf knapp 70 Dollar anzuheben. Erste Titel, die das betreffen wird, sind Starfield, Redfall und Forza Motorsport, deren Releases für die ersten Monate des kommenden Jahres angekündigt sind.

Auch zu den Gründen bezog Microsoft Stellung. Wie ein Sprecher gegenüber IGN erklärte, würde der neue Preis "den Inhalt, die Größe und die technische Komplexität dieser Titel widerspiegeln". Außerdem wurde darauf verwiesen, dass alle drei oben genannten Titel direkt zum Release im Game Pass erscheinen. Dessen Preis wird aber offenbar vorerst nicht angehoben.

Es war nur eine Frage der Zeit

Für den jetzt angekündigten Preisanstieg gab es in den vergangenen Wochen und Monaten bereits einige Indikatoren. Erst im Oktober hatte sich Xbox-Chef Phil Spencer zu einer möglichen Erhöhung der Abokosten des Game Pass geäußert und dort bereits in Aussicht gestellt, irgendwann an der Preisschraube zu drehen.

Ich denke, dass wir irgendwann die Preise bestimmter Dinge erhöhen müssen, aber dieses Weihnachtsgeschäft dachten wir, es wäre wichtig, die Preise beizubehalten.

Passt also genau, denn die Preise für First Party-Titel erhöhen sich eben erst nach dem Weihnachtsgeschäft, pünktlich zum Jahreswechsel. Mehr Hintergründe dazu findet ihr in unserem Artikel dazu.

21 1 Mehr zum Thema Wird der Xbox Game Pass teurer? Chef Phil Spencer äußert sich zu Preiserhöhungen

Auf Sonys PS5 sind Next Gen-Titel schon seit 2 Jahren teurer

Microsoft konnte die Spielepreise lange stabil halten, ein Konkurrent bepreist Next Gen-Titel dagegen schon seit 2020 höher. Denn noch deutlich vor dem Release der PS5 im November vor zwei Jahren kündigte Sony an, dass Titel wie das Demon's Souls Remake oder Spider-Man Miles Morales zukünftig 70 statt den bisherigen 60 Dollar kosten würden.

Bislang nur für die USA: In Deutschland müssen für neue PS5-Titel teilweise sogar 80 Euro auf den Tisch gelegt werden. Bislang ist die Preiserhöhung für Xbox-Spiele nur für den US-Raum angekündigt, zum deutschen Markt bzw. Euro-Preise gibt es noch keine Aussagen. Wir haben bei Microsoft Deutschland um ein Statement gebeten und werden den Artikel aktualisieren, sobald wird eine Antwort bekommen.

Was sagt ihr zur Spiele-Preiserhöhung für die Xbox?