Flintlock-Spielzeit: So lange braucht ihr für Hauptstory und Nebenaufgaben

Im Artikel erfahrt ihr, wie viel Spielzeit ihr für Flintlock einplanen könnt.

Mit Flintlock: The Siege of Dawn ist ein neues Action-Adventure bzw. Soulslite für PS5, Xbox Series X/S (direkt im Game Pass) und PC erschienen. Wir konnten mit Pionierin Nor und Fuchs Enki bereits alle Götter in die Knie zwingen und wollen euch verraten, wie lange ihr für den Abschluss der Hauptstory und alle Nebenaufgaben benötigt.

Die Spielzeit von Flintlock

Spielzeit der Hauptstory: Ca. 15 Stunden

Ca. 15 Stunden Spielzeit inklusive Nebenaufgaben: Ca. 20 Stunden

Die Spielzeit von Flintlock variiert jedoch stark, je nachdem für welchen der drei Schwierigkeitsgrade ihr euch entscheidet. Die oberen Angaben beziehen sich auf den mittleren Schwierigekeitsgrad.

Zudem wird eure benötigte Zeit bis zum Ende auch stark davon abhängen, wie viel Zeit ihr zum Besiegen der Götter benötigt. So viel sei nämlich gesagt, hier zieht die Herausforderung speziell gegen Ende des Spiels enorm an und es kann sein, dass ihr mehrere Stunden für einen Kampf einplanen müsst.

Was euch abseits der Hauptstory erwartet

Große Quest-Reihen bietet Flintlock nicht, dafür aber ein gutes dutzend recht simpler Nebenaufgaben, nach deren Abschluss abseits Erfahrungspunkten beispielsweise eine neue Flinte oder ein neues Rüstungsteil winkt.

Simpel bedeut in Flintlock, dass ihr mal einer Person in Nöten helfen müsst, ein Banditenlager stürmt oder ein Lager gegen Feinde verteidigt.

Abseits davon könnt ihr in den größeren, aber recht linear aufgebauten Arealen noch das ein oder andere Geheimnnis entdecken. Daunter Säulen, die Nors Lebensbalken erweitern oder Federn, durch die Enki seine magischen Fähigkeiten verbessert. Ein Mini- bzw. Brettspiel gibt es ebenfalls, das euch nach erfolgreich absolvierter Partien XP bringt.

Wie uns Flintlock gefallen hat, könnt ihr im GamePro-Test nachlesen:

Flintlock im Test - Dieser Mix aus God of War und Souls macht uns fuchsig

So weit seid ihr bereits im Spiel

An dieser Stelle eine deutliche SPOILER-WARNUNG!

Flintlock ist abseits eines Tutorialgebiets in insgesamt drei Abschnitte beziehungsweise Gebiete unterteilt, zu denen ihr auch vom Lagerplatz aus jederzeit zurückreisen könnt.

Dreigipfel (1 Gott besiegen)

Wandersruh (1 Gott besiegen)

Morgenröte (2 Götter besiegen)

Für die ersten beiden Gebiete könnt ihr in etwa gleich viel Zeit einplanen. Das finale Gebiet Morgenröte ist zwar deutlich kleiner, wird euch aber womöglich aufgrund enorm fordernder Bosskämpfe aber mindestens genauso lange beschäftigen.