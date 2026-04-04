Heute Abend streamen: Dieser Animationsfilm hat selbst Pixar bei den Oscars 2025 geschlagen - dabei wird darin kein einziges Wort gesprochen

Flow braucht keine Worte, um zu verzaubern. (Bild: Dream Well Studio / Gints Zilbalodis)

Lange Zeit galten Disney und Pixar fast als konkurrenzlos, wenn es um die Oscarverleihung für den besten Animationsfilm ging. In den letzten Jahren hat sich das allerdings etwas gewandelt. Das bewies auch die Preisverleihung 2025, bei der ein kleiner, lettischer Animationsfilm für zwei Oscars nominiert wurde und letztlich den Preis als Bester Animationsfilm mit nach Hause nahm – zurecht.



Aktuell könnt ihr ihn auf Disney+ streamen.

Ein ungewöhnlicher Abenteuerfilm mit einer Katze

Die Rede ist vom Animationsfilm Flow, den Regisseur und Drehbuchautor Gints Zilbalodis mit einem kleinen Team in der kostenlosen 3D-Grafiksoftware Blender erstellt hat.



Die Geschichte folgt dabei einer Katze, die in einer postapokalyptischen Zukunft ohne Menschen überleben muss, als ihr Zuhause von einer riesigen Flut überschwemmt wird. Sie schafft es, sich auf ein umhertreibendes Boot zu retten, ist dort aber nicht allein.



Nach und nach finden sich hier nämlich weitere Tiere wie ein Capybara, Lemur oder Labrador ein. Die ungleiche Truppe muss also nicht nur in der gefährlichen Welt überleben, sondern auch lernen miteinander auszukommen.



Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Film anschauen:

1:39 Flow - Trailer zum oscarprämierten Animationsfilm

Autoplay

Eine der großen Besonderheiten von Flow ist, dass der Film anders als andere animierte Filme von Disney und Co. nicht auf anthropomorphisierte Tiere setzt. Tatsächlich gibt es hier keine einzige Dialogzeile.

Stattdessen verständigen sich die tierischen Charaktere ausschließlich über real klingende Tierlaute und Körpersprache – wer selbst eine Katze oder einen Hund zu Hause hat, dürfte hier vieles vom Verhalten wiedererkennen.

Der Mangel an Sprache schadet dem Film meiner Meinung nach übrigens kein Stück, denn er versteht es auch so, eine berührende Geschichte über seine rund 85 Minuten Laufzeit zu erzählen, ohne dass es dabei langweilig wird.

Das spiegeln auch die Wertungen auf Rotten Tomatoes wider, hier kommt Flow nämlich auf satte 97 Prozent positive Wertungen bei den internationalen Kritiken und sogar auf 98 Prozent beim Publikum.

Neben dem "Besten Animationsfilm" (wo Flow Pixars Alles steht Kopf 2 geschlagen hat) war der Film bei den Oscars 2025 übrigens auch in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Hier konnte sich aber letztlich Für immer hier den Sieg sichern.

Kennt ihr Flow bereits oder seid neugierig auf den Film geworden?