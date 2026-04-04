Crimson Desert: Dieses unscheinbare Accessoire solltet ihr sofort verbessern, denn es heilt euch automatisch und noch dazu kostenlos

Anfangs sehen Kliffs Ohren noch etwas nackt aus. Das sollten wir schnell ändern!

Während die ersten Stunden in Crimson Desert noch ziemlich entspannt sind, wird euch früher oder später die ein oder andere knackige Herausforderung begegnen. Habt ihr dann nicht genug Essen zum Heilen dabei, wird es schnell gefährlich.



Genau deshalb ist es auch wichtig, einen eher unscheinbaren Slot eurer Ausrüstung nicht zu vernachlässligen, sondern vielmehr möglichst früh beim Schmied aufzubessern.

So heilt ihr euch, ohne ständig Mahlzeiten zu verbrauchen

Die Rede ist hier von den Ohrringen, die ihr Protagonist Kliff verpassen könnt. Insgesamt zwei davon kann er gleichzeitig ausrüsten. Während sie meist zu Beginn nur einen überschaubaren Bonus auf Verteidigung und Bewegungsgeschwindigkeit geben, werden die Schmuckstücke vor allem dann wertvoll, wenn ihr sie beim Schmied aufwertet.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Ab Verfeinerungsstufe 3 kommt nämlich ein Gesundheits-Regenerations-Effekt dazu. Das heißt, eure Gesundheit wird automatisch mit jeder Sekunde aufgefüllt.

Das sind zwar anfangs nur 0,2 Punkte pro Sekunde, der Wert steigt aber, wenn ihr die Ohrringe weiter verfeinert. Außerdem addiert sich die Heilung, wenn ihr den Effekt auf beiden Ohrringen gleichzeitig habt.

Gebt ihr die nötigen Materialien für die Verfeinerung aus, werden einige Accessoires deutlich nützlicher.

Während es im Kampf also nur bedingt nützlich ist (außer ihr spielt sehr vorsichtig), kann es zumindest dafür sorgen, dass ihr etwas länger überlebt und besonders abseits von Kämpfen nicht all eure Mahlzeiten aufbrauchen müsst.

Diese Items solltet ihr ebenfalls verfeinern

Der versteckte Effekt gilt übrigens nicht nur für Ohrringe. Auch andere Accessoires schalten zusätzliche Boni frei, wenn ihr sie verbessert.

Ringe sorgen etwa ab Verfeinerungsstufe 3 dafür, dass sich eure Ausdauer schneller erholt. Und Halsketten verpassen euch ebenfalls ab Stufe 3 passive Regeneration von Geist.

Auf der zweiten Seite erklären wir noch genauer, wie die Verfeinerung funktioniert und warum besonders Duplikate von Ausrüstungsgegenständen dafür wertvoll sind.