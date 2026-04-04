Weil Vegeta in Dragon Ball immer so grimmig schaut, hält ihn seine Tochter für unglücklich und will nun Shenlong zur Hilfe rufen

Eine kleine Sidequest in Dragon Ball Z: Kakarot verrät Fans, wie sehr Vegeta von seiner Familie geliebt wird.

Myki Trieu
04.04.2026 | 07:00 Uhr

Diesen Wunsch seiner Tochter hat der stolze Saiyajin-Prinz womöglich nicht kommen sehen. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Diesen Wunsch seiner Tochter hat der stolze Saiyajin-Prinz womöglich nicht kommen sehen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

In Dragon Ball ist Vegeta als Rivale von Son Goku kaum wegzudenken. Vor allem seine grimmige Miene und ständig schlechte Laune sind längst zu seinem Markenzeichen geworden – ein Lächeln sieht man bei ihm nur selten oder im Kampf.

Seine Tochter Bra glaubt deshalb in Dragon Ball Z: Kakarot sogar dadurch, dass ihr Vater unglücklich ist und möchte kurzerhand Shenlong rufen – nur um ihn endlich einmal lächeln zu sehen und glücklich zu machen.

Bra macht sich auf die Suche nach den Dragon Balls für ihren Vater

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Im Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot können Spieler*innen als Goku auf einer fernen Insel Bulma, Vegetas Tochter Bra und Oolong zusammen antreffen. Werden die drei angesprochen, so bringt Goku in Erfahrung, dass die drei auf der Suche nach den Dragon Balls sind.

Dabei können Fans nun eine bestimmte Nebenmission namens “Bras Wunsch” annehmen,  und sie verrät den Grund für die Suche nach den Dragon Balls: Sie möchte mithilfe von Shenlong sich etwas wünschen, dass Vegeta glücklich macht und Freude bereiten würde – und das nur, weil er immer so grimmig schaut und sie ihn dadurch für unglücklich hält.

Die Äußerung von Bra im Spiel könnt ihr in diesem X-Beitrag von DB_Simplement sehen:

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Bras Wunsch geht in Erfüllung, aber nicht auf die Weise wie erwartet

Der gesuchte Dragon Ball befindet sich im Meer und muss von den Spieler*innen geborgen und zu Bra, Bulma und Oolong gebracht werden, um den ersten Teil der Mission abzuschließen.

Anschließend bittet Bulma Son Goku, Vegeta selbst herzubringen, damit Bra nach ihrem Wunsch ihren Vater sehen kann. Doch bei der Ankunft erwartet die beiden eine große Überraschung: Ein weiteres Goku-Vegeta-Duo steht ihnen gegenüber.

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Bra hatte sich nämlich mithilfe von Shenlong starke Gegner für ihren Vater gewünscht – und da für sie nur Goku und Vegeta infrage kamen, ließ sie einfach Kopien der beiden erschaffen. Es kommt also zum Kampf gegen ihre eigenen Doppelgänger.

Nach dem Sieg kann Vegeta seine Freude nicht verbergen, und Bra ist glücklich darüber, ihren Vater mit einem Lächeln im Gesicht zu sehen.

Wie gefiel euch Dragon Ball Z: Kakarot und welche Nebenmission oder Fun Fact ist euer Favorit?

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Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot

Genre: Rollenspiel

Release: 17.01.2020 (PC, PS4, Xbox One), 12.01.2023 (PS5, Xbox Series X/S), 24.09.2021 (Switch)

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