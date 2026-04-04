Morgen feiert ein neuer DreamWorks-Film endlich Premiere im Free-TV - Darum sollet ihr die knuffige Action nicht verpassen

Po muss sich in Kung Fu Panda 4 erneut beweisen. (Bild: DreamWorks)

An Ostersonntag werden in vielen Haushalten nicht nur fleißig Eier gesucht, viele Familien unternehmen den Tag über auch etwas. Abends ist dann gerne ein gemeinsamer Ausklang vor dem Fernseher angesagt und dieses Jahr bietet sich da ein Animationsfilm von DreamWorks besonders an.

An Ostern feiert Panda Po mit Kung Fu Panda 4 seine Free-TV-Premiere

Um diesen Film geht's:

Film: Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 Termin: 5. April (Sonntag) um 20:15 Uhr

5. April (Sonntag) um 20:15 Uhr Sender: Sat 1

2:21 Für Kung Fu Panda 4 kehrt Hape Kerkeling als Stimme von Po zurück

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Darum geht's in Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 ist – wie der Titel schon deutlich macht – der mittlerweile vierte Teil der Filmreihe. Panda Po, der erneut von Hape Kerkeling gesprochen wird, muss sich dieses Mal einer besonders großen Aufgabe stellen: Er soll einen Nachfolger für die Position des Drachenkriegers finden, was ihm so gar nicht gefällt. Meister Shifu hat aber größeres mit ihm vor: Po soll zum neuen spirituellen Anführer des Tals werden.

Zu dieser großen Herausforderung gesellt sich eine weitere: Eine Zauberin in Gestalt eines Chameleons will den Krieger*innen die Kung Fu-Fähigkeiten stehlen und so an Macht gewinnen. Unser kämpferischer Panda hat also wieder alle Tatzen voll zu tun.

Für wen sich Kung Fu Panda 4 lohnt

Unsere Kolleg*innen von Filmstarts haben ihn mit "Gut" bewertet. "Das verspätete Sequel muss sich vor seinen Vorgängern nicht verstecken, denn auch hier gehören die schwungvollen Action-Einlagen zu den besten und kreativsten, die es aktuell im Animationsbereich zu bestaunen gibt." Ein Schurke sowie die Furiosen Fünf kommen allerdings etwas zu kurz, unterm Strich kann aber auch das Finale gut unterhalten.

Teil 4 mag damit nicht der stärkste Teil der Reihe zu sein, aber tut als eine Art "Best-of" trotzdem einen guten Job. Wie gewohnt kann auch der neueste Ableger mit viel Slapstick-Humor, Kung Fu-Action und Charme punkten.

Das gefällt meist nicht nur den kleinen Zuschauer*innen, auch das ältere Publikum kann seinen Spaß damit haben. Mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren (trotz einiger düsterer Stellen) und einer Laufzeit von rund 90 Minuten ist Kung Fu Panda 4 also ein angenehm kurzweiliger Spaß, um den Ostersonntag ausklingen zu lassen. Da der Film erst 2024 in den Kinos lief und erst jetzt Premiere im Free-TV feiert, ist er außerdem noch sehr frisch.

Was denkt ihr: Schaut ihr Ostern Kung Fu Panda 4 oder kennt ihr den Animationsfilm schon?