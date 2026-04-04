Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert

Die Karottensuche kann in Pokémon Pokopia ganz schön mühselig sein, aber mit diesem cleveren System wird sie überflüssig. Ganz so einfach nachzubauen, ist es aber nicht!

Samara Summer
04.04.2026 | 08:03 Uhr

Ganz schön clever! (Bildquelle Hintergrund: Redditunin10Donuts) Ganz schön clever! (Bildquelle Hintergrund: Reddit/u/nin10Donuts)

Während ich noch immer versuche, in meiner ersten wuseligen Pokémon Pokopia-Siedlung mit Wegen und Zäunen etwas Ordnung zu schaffen, sind einige Fans schon ein paar Schritte weiter. Sie errichten nicht nur gigantische, beeindruckende Kunstwerke, sondern erschaffen auch super praktische Systeme für den Ditto-Alltag – so wie hier!

So funktioniert das geniale Karotten-Spawn-System in Pokopia

Ein cleverer Reddit-User namens nin10Donuts hat untersucht, wann und wo Karotten und Blätter spawnen. Dann wurde ein Bewässerungssystem gebaut, dank dem ständig neues Wurzelgemüse nachwächst. Im Post könnt ihr euch anschauen, wie hier die trockenen Blöcke in einer Senke automatisch bewässert werden und Ditto nur zugreifen muss, bevor der Wachstumszyklus von neuem beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ihr sehen könnt, gehen hier regelmäßig die Schleusen, beziehungsweise Türen auf, und lassen Wasser durch. Der User teilt auch gleich noch jede Menge Infos und Erkenntnisse dazu.

So haben Karotten beispielsweise generell eine Chance zu spawnen, immer wenn trockene Blöcke bewässert werden. Durch Tests hat die Person herausgefunden, dass Blätter generell an denselben Orten spawnen und mit größerer Wahrscheinlichkeit auftauchen. Vermeiden lassen sich diese weniger begehrten Items nicht. Zudem muss immer ein wenig Abstand zum nächsten Item sein, egal welches es ist.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Laut dem User müssen immer mindestens zwei Blöcke zwischen ihnen frei bleiben. Es ist demnach nicht möglich, dass irgendwann auf jedem Feld in der Senke eine Karotte auftaucht. Im Clip erntet Ditto sie deshalb zwischendurch, beziehungsweise hebt alle Blätter auf.

Zuletzt verrät nin10Donuts auch noch, was beim Bau der Anlage zum Einsatz kam: Lasersensoren für die Automation, Türen, Lava, Wasser und Trockensteine. Letztere sind, wie der Name schon andeutet, nötig, damit die Erde wieder austrocknet und überhaupt neu bewässert werden kann. Denn ohne das, gibt es auch keine Chance auf Möhren.

Mehr zu Pokopia:
Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker
von Kevin Itzinger
Pokopia-Spieler findet einen fragwürdigen Weg, um unbeliebte Pokémon loszuwerden – er begräbt sie lebendig
von Johannes Bundemann
Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet
von Linda Sprenger

In weiteren Antwortposts zeigt der Fan, wo sie eingebaut wurden und wie die Laser ausgerichtet sind. Wollt ihr das Ganze also nachbauen, dann findet ihr eine detaillierte Anleitung.

Frische Karotten sind nicht nur praktisch, weil sie beim Futtern viel Energie wieder aufladen, sondern ihr benötigt sie auch für Rezepte. Ob ihr dafür lieber ganz "altmodisch" auf die Suche geht oder euch ebenfalls eine Profi-Möhrenfarm baut, ist natürlich Geschmackssache. Beeindruckend ist die Kreativität aber so oder so.

Egal ob praktisch oder hübsch: Auf welches eurer Bauwerke oder Alltagssysteme seid ihr in Pokopia am meisten stolz?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 18 Stunden

Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker

vor einem Tag

Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert

vor 2 Tagen

Pokopia-Spieler findet einen fragwürdigen Weg, um unbeliebte Pokémon loszuwerden – er begräbt sie lebendig

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet

vor 4 Tagen

Pokopias Version von "Shiny-Jagd": Fans nutzen eine Strategie, um seltene Items zu farmen und Pokémon-Fans kommt das bekannt vor
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 7 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 8 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen