Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert

Ganz schön clever! (Bildquelle Hintergrund: Reddit/u/nin10Donuts)

Während ich noch immer versuche, in meiner ersten wuseligen Pokémon Pokopia-Siedlung mit Wegen und Zäunen etwas Ordnung zu schaffen, sind einige Fans schon ein paar Schritte weiter. Sie errichten nicht nur gigantische, beeindruckende Kunstwerke, sondern erschaffen auch super praktische Systeme für den Ditto-Alltag – so wie hier!

So funktioniert das geniale Karotten-Spawn-System in Pokopia

Ein cleverer Reddit-User namens nin10Donuts hat untersucht, wann und wo Karotten und Blätter spawnen. Dann wurde ein Bewässerungssystem gebaut, dank dem ständig neues Wurzelgemüse nachwächst. Im Post könnt ihr euch anschauen, wie hier die trockenen Blöcke in einer Senke automatisch bewässert werden und Ditto nur zugreifen muss, bevor der Wachstumszyklus von neuem beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ihr sehen könnt, gehen hier regelmäßig die Schleusen, beziehungsweise Türen auf, und lassen Wasser durch. Der User teilt auch gleich noch jede Menge Infos und Erkenntnisse dazu.

So haben Karotten beispielsweise generell eine Chance zu spawnen, immer wenn trockene Blöcke bewässert werden. Durch Tests hat die Person herausgefunden, dass Blätter generell an denselben Orten spawnen und mit größerer Wahrscheinlichkeit auftauchen. Vermeiden lassen sich diese weniger begehrten Items nicht. Zudem muss immer ein wenig Abstand zum nächsten Item sein, egal welches es ist.

0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Autoplay

Laut dem User müssen immer mindestens zwei Blöcke zwischen ihnen frei bleiben. Es ist demnach nicht möglich, dass irgendwann auf jedem Feld in der Senke eine Karotte auftaucht. Im Clip erntet Ditto sie deshalb zwischendurch, beziehungsweise hebt alle Blätter auf.

Zuletzt verrät nin10Donuts auch noch, was beim Bau der Anlage zum Einsatz kam: Lasersensoren für die Automation, Türen, Lava, Wasser und Trockensteine. Letztere sind, wie der Name schon andeutet, nötig, damit die Erde wieder austrocknet und überhaupt neu bewässert werden kann. Denn ohne das, gibt es auch keine Chance auf Möhren.

In weiteren Antwortposts zeigt der Fan, wo sie eingebaut wurden und wie die Laser ausgerichtet sind. Wollt ihr das Ganze also nachbauen, dann findet ihr eine detaillierte Anleitung.

Frische Karotten sind nicht nur praktisch, weil sie beim Futtern viel Energie wieder aufladen, sondern ihr benötigt sie auch für Rezepte. Ob ihr dafür lieber ganz "altmodisch" auf die Suche geht oder euch ebenfalls eine Profi-Möhrenfarm baut, ist natürlich Geschmackssache. Beeindruckend ist die Kreativität aber so oder so.

Egal ob praktisch oder hübsch: Auf welches eurer Bauwerke oder Alltagssysteme seid ihr in Pokopia am meisten stolz?