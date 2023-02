Forspoken: So kommt ihr an den besten Umhang und sichert euch Platin

Frey, die Heldin des Action-Adventures Forspoken, bleibt bis zum Ende des Spiels ihrer New Yorker Kluft treu, samt ihrer geliebten Treter. Doch als Magierin kommt sie zumindest um einen Umhang und eine Halskette nicht herum. Wir verraten euch, wo es ein ganz besonderes Ensemble gibt.

Unbroken und Home Sweet Hell

Die beiden Items findet ihr nicht wie andere Ausrüstungsstücke draußen in der Welt, sondern könnt sie selbst herstellen. Dafür benötigt ihr jedoch ein Nähzeug, dass ihr nicht in Cipal kaufen könnt.

Zunächst müsst ihr Tanta Prav besiegen. Habt ihr das erledigt, dann könnt ihr euch frei in Visoria bewegen. Reist am besten von der Burgstadt aus nach Süden, bis ihr ein Gebiet namens Inneres Visoria erreicht. Folgt dann unserer Karte und ihr solltet auf den einzigen Händler außerhalb Cipals treffen. Dieser hat viele nützliche Sachen im Angebot, die ihr mit den alten Münzen erwerben könnt, die ihr vornehmlich in Verließen und Rätseltruhen findet. 64 dieser Münzen solltet ihr dann gegen das Nähzeug eintauschen.

Reist mit dem neuen Werkzeug zur nächsten Werkbank und ihr könnt nun den Umhang Unbroken und die Halskette Home Sweet Hell herstellen. Beide Rezepte benötigen jeweils:

3 Flötenblüte

3 Bombenschießen

3 Luzide Girlande

Dafür erhaltet ihr den Erfolg "Handwerkerin". Außerdem sind schon sehr gute Fähigkeiten auf den Items drauf, die ihr eigentlich nicht groß anpassen müsst.

Unbroken hat bei Herstellung direkt folgende Werte:

Kritische Treffer absorbieren die Gesundheit des Gegners

Kritische Treffer erhöhen die Wiederaufladerate von Schwallmagie

Manschetten-Konter verbessern die Wiederaufladerate von Wogenmagie

Home Sweet Hell hat diese drei:

Ausdauer wird wiederhergestellt, wenn ihr Angriffsmagie während Parlour benutzt

Kritische Schläge am Boden verursachen mehr Schaden

Erholt euch schneller von Niederschlägen.

Klamotten Marke Eigenbau

Bevor ihr nun aber alle eure Ressourcen hortet und auf die beiden Gegenstände wartet, solltet ihr das vielleicht nochmal überdenken. Die Fähigkeiten auf Halsketten und Umhängen könnt ihr nämlich jederzeit austauschen.

Sammelt ihr neue Kleidungsstücke ein oder sammelt die Bücher beim Händler in Cipal, dann ist es möglich, die neuen Fähigkeiten auf einen Ausrüstungsgegenstand zu übertragen, den ihr bereits besitzt. Also könnt ihr getrost selbst Freys erste Ausrüstung bis zum Anschlag verbessern und dann die Talente eurer Wahl übertragen. Wartet also nicht zu lange mit dem Erhöhen der Werte, sonst fallt ihr schnell in den Kämpfen zurück und macht es euch damit unnötig schwer.

So baut ihr euch nach und nach die beste Ausrüstung des Spiels selbst und tragt genau das, was euch auch optisch am besten gefällt.

Wie sieht eure Build in Forspoken aus?