Fortnite - An diesem Wochenende gibt es doppelte Erfahrungspunkte im Battle Royale-Modus

Vom 19. bis zum 22. April steht ein Double XP-Weekend in Fortnite: Battle Royale an. Als Entschuldigung für die langen Server-Down-Zeiten in der letzten Woche bekommen alle Spieler zudem 20 Season 3 Battle Pass Stars.