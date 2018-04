Fortnite: Battle Royale - Lenkrakete wird mit Update 3.5.2 aus dem Spiel entfernt

So richtig begeistert war die Fortnite-Community von der Lenkrakete nie und jetzt zieht Entwickler Epic Games die Konsequenzen aus der Kontroverse. Auf Reddit gab man bekannt, dass die ferngesteuerte Rakete mit dem kommenden Patch 3.5.2 aus dem Spiel entfernt wird. Das Fortnite: Battle Royale-Update soll noch in dieser Woche kommen.

Wirklich endgültig muss der Abschied von der Lenkrakete allerdings nicht sein, denn die Entwickler wollen die Waffe nur noch einmal unter die Lupe nehmen und sie in Sachen Fairness und Stärke überarbeiten. Falls die Lenkrakete gefixt werden kann, kommt sie zurück und wenn nicht, dann bleibt sie in Zukunft weg. Dieses Schicksal haben schon mehrere Fortnite-Items erleiden müssen, so ist unter anderem auch die Rauchgranate noch in der Reparatur.

Das Update 3.5.2 hat aber noch ein paar andere Änderungen im Gepäck, denn auch der berüchtigte Waffenwechsel-Exploit soll weiterhin überarbeitet werden. Dadurch war und ist es teilweise noch möglich, im Inventar zwischen Waffen mit geringer Schussrate zu wechseln und sich so die Nachladezeit zu ersparen. Vor allem bei Schrotflinten stand das Balancing auf wackligen Füßen.

Die eingetakteten Verzögerungen beim Waffenwechsel sollen nach dem Hotfix nur noch bei Schrotflinten, Raketenwerfern, Revolvern und der Hand Cannon zum Einsatz kommen. Scharfschützengewehre und Armbrüste sind von den Verzögerungen nicht betroffen. Darüber hinaus wollen die Entwickler auch an den Equip-Animationen der Waffen arbeiten, denn oftmals sind bestimmte Waffen schon schussbereit, obwohl das Anlegen noch nicht abgeschlossen ist.

Ebenfalls auf der Agenda steht das sogenannte Peeking, das bei manchen Spielern zu Problemen geführt hat. Wer hinter Deckungen hervorlugt und Gegner auf's Korn nehmen möchte, hat dann oftmals in die Deckung geschossen. Dieser Bug soll mit dem Update 3.5.2 ausgemerzt werden.