Die Spielregeln für das Battle Royale-Genre sind eigentlich klar. 100 Spieler treten gegeneinander an und nur einer kann am Ende gewinnen. An diese Regeln hält sich auch Fortnite: Battle Royale, allerdings sind Regeln manchmal auch einfach da, um gebrochen zu werden. Und offenbar kann sich Epic Games vorstellen, auch mehr als 100 Spieler auf der Insel abzuwerfen.

Das verrät uns Eric Williamson, der als Design Lead an Fortnite arbeitet, in der neuesten Ausgabe des Official PlayStation Magazine. (via WCCFtech)

"Eine Sache, über die wir geredet haben, ist: 'Macht es Sinn, über mehr als 100 Spieler nachzudenken?' Ich glaube aber, für solche Sachen sind viele technologische Überlegungen zu machen. Ich meine, ich persönlich würde es liebend gern ausprobieren. Ich sehe das nicht für die nahe Zukunft, aber hey, warum eigentlich nicht?"

Neuer Spielmodus mit mehr 100 Spielern?

Vielleicht würde sich für eine derartige Idee ein zeitlich begrenzter Spielmodus anbieten, denn wie Williamson selbst sagt, bieten LTMs (Limited Time Modes) den Entwicklern die Möglichkeit zu experimentieren.

"Die (LTMs, Anm. d. Red.) erlauben uns, Sachen zu ermöglichen, die wir im Hauptspiel nicht machen können. Sie geben uns die Möglichkeit, die Spielregeln zu brechen und alles auf den Kopf zu stellen. Ein paar Sachen umzudrehen und andere Dinge auszuprobieren."

Aktuell plant Epic Games, den beliebten 50-gegen-50-Modus wieder zurückzubringen. Allerdings musste der Modus nach einer Notfallwartung von Fortnite: Battle Royale auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Hoffen wir, dass mit dem nächsten Update auch die letzten Probleme des Multiplayer-Hits behoben werden können.

Wie viele Spieler sollte es eurer Meinung nach auf der Insel geben?