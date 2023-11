Fortnite Chapter 5 Season 1: Starttermin, Uhrzeit, Großer Knall-Event und alle Leaks

Alle Infos zu Chapter 5 Season 1 in Fortnite.

Bis Ende November läuft noch das Fortnite OG-Event, mit dem ihr das Spiel wie zuletzt 2018 erleben könnt. Ab Dezember geht es dann aber mit dem nächsten Kapitel richtig weiter. Alle bekannten Infos zu Chapter 5 Season 1 tragen wir euch hier zusammen.

Chapter 5 Season 1 in Fortnite: Starttermin, Uhrzeit und Serverdown

Wann startet Chapter 5 Season 1 in Fortnite?

Möglicher Termin: Aktuell gibt es noch keinen genauen Termin für den Start, wir gehen allerdings vom 3. Dezember 2023 aus. Das deckt sich mit den angekündigten Down-Zeiten für den Season 5-Patch.

Uhrzeit: Die Wartungsarbeiten für Update V.28.00 beginnen am 3. Dezember um 5:30 Uhr deutscher Zeit.

Werden die Server abgeschaltet?

Typischerweise schaltet Fortnite zum Seasonwechsel die Server dann für einige Stunden ab. Am frühen Nachmittag könnt ihr dann in der Regel wieder zocken.

Fortnite Season OG lässt Fans träumen und zeigt mit Teaser die Rückkehr der ersten Map des Spiels

Was wissen wir zum Big Bang-Event?

Fortnite hat diesmal auch wieder ein neues Live-Event angekündigt, mit der das neue Kapitel eingeläutet wird. Das Event trägt den Namen "Der große Knall" und soll einen Neuanfang für Fortnite einläuten.

Wann startet das "Der große Knall"-Event? Los geht's am 2. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit.

Los geht's am 2. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit. Geht das Spiel vorab offline? Fortnite-Erlebnisse gehen ab 18 Uhr offline, Creator-Erlebnisse bleiben aber bis zu den Wartungsarbeiten am 3. Dezember live.

Epic Games hat außerdem bereits bestätigt, dass Rapper Eminem eine Rolle im Event spielen wird. Ab dem 29. November gibt es drei Eminem-Skins zu kaufen, nämlich Rap Boy, Slim Shady und Marshall Never More. Wer die letzte Skin kauft und am Big Bang-Event teilnimmt, schaltet dafür außerdem einen einzigartigen Stil frei.

Weitere Infos zu den Inhalten des Events gibt es bislang noch nicht, allerdings lassen sich vom Teaser bereits einige mögliche Inhalte für das nächste Kapitel ableiten:

Was ist neu in Chapter 5 Season 1?

Erwartungsgemäß dürfte uns in Chapter 5 auch wieder eine neue Map für das Battle Royale erwarten. Dataminer haben hier in den Spieldatein bereits eine Map mit dem Namen "Herlios" entdeckt, die aber in der Community eher für gemischte Gefühle sorgt:

Ansonsten gibt es bislang nur wenig offizielle Infos zu den Inhalten der Season. Dafür verraten aber jede Menge Leaks bereits, was uns möglicherweise im Dezember erwartet:

Fortnite x Lego-Crossover

Leaks zufolge soll es im Dezember eine Kollaboration von Lego und Fortnite im Spiel geben. Dabei können wir nicht nur Lego-Charaktere spielen, sondern es soll angeblich auch einen Baumodus ähnlich wie bei Minecraft geben. Das Event soll am 7. Dezember starten.

Fortnite-Modus "Festival"

Auch ein Rhythmus-Modus von Guitar Hero-Macher Harmonix soll Gerüchten zufolge ins Spiel kommen. Der soll euch demnach verschiedene Songs mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang nachspielen lassen. Auch einige der angeblichen Songs und Künstler sind bereits bekannt.

Der Modus bekommt wohl auch seine eigenen Mikrotransaktionen für Instrumente im Spiel, Outfits und neue Songs.

Fortnite Racing-Modus mit Rocket League

Zuletzt sieht es auch ganz so aus, als würde uns ein großes Crossover mit Rocket League erwarten. Demnach soll Fortnite nämlich einen eigenen Renn-Modus bekommen, der am 8. oder 9. Dezember starten könnte.

Weitere Gerüchte

Abseits davon gibt es auch noch weitere Gerüchte zu möglichen kommenden Inhalten. So könnte uns noch Ende dieses Jahr oder Anfang 2024 endlich das Doctor Who-Crossover erwarten, Helikopter könnten zurückkehren und auch ein First Person-Modus für Fortnite könnte laut Leaks kommen.

Welche Erwartungen habt ihr an Chapter 5 in Fortnite?