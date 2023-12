Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Status zur Server-Downtime und alle Infos zu Chapter 5

Mit dem "Der große Knall"-Event ist am 2. Dezember 2023 Chapter 4 in Fortnite zuende gegangen. Und ganz traditionell beginnt der Übergang zur nächsten Season mit einer ausgedehnten Server-Down-Phase.

Seit etwa 5:30 Uhr deutscher Zeit sind sämtliche Server in Fortnite nicht mehr erreichbar, ihr könnt also nicht spielen. In unserem Live-Ticker lest ihr alle aktuellen Entwicklungen – und erfahrt alles zu Chapter 5 Season 1.

Wann gehen die Fortnite-Server wieder online? – Alles im Ticker

07:11Uhr Die große Frage ist jetzt natürlich: Wann funktioniert Fortnite wieder? Ganz traditionell verrät Epic nicht, wie lange die Wartungsarbeiten dauern, in der Vergangenheit bewegten sich diese Zeiten aber im Mehrere-Stunden-Bereich. Es kann also durchaus sein, dass ihr Fortnite erst wieder gegen Mittag bzw. frühen Nachmittag spielen könnt. 06:45 Uhr Gestern wurde überraschend bekannt gegeben, dass das "Der große Knall"-Event noch einmal wiederholt werden soll. Mittlerweile ist auch klar, wann das passieren wird. Wie Epic bekannt gegeben hat, zeigt sich das Event heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Wer das Event gestern verpasst hat, kann also heute einen Blick drauf werfen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

06:45 Uhr Gestern wurde überraschend bekannt gegeben, dass das "Der große Knall"-Event noch einmal wiederholt werden soll. Mittlerweile ist auch klar, wann das passieren wird. Wie Epic bekannt gegeben hat, zeigt sich das Event heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Wer das Event gestern verpasst hat, kann also heute einen Blick drauf werfen: 06:34 Uhr Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Server derart schnell wieder am Start sind, machen wir mal den Test und starten Fortnite. Nach einer knapp zweiminütigen Warteschlange dann das erwartete Ergebnis: 06:05 Uhr Wir begrüßen euch zu unserem Live-Ticker anlässlich des Chapter 5-Starts in Fortnite! Wir begleiten den die Server-Down-Phase und versorgen euch mit allen wichtigen Infos. Nachdem gestern das Live-Event stattgefunden hat und es sogar noch Wiederholungen gab, sind jetzt die Server von Fortnite final offline für den Wechsel auf Kapitel 5. Aktuell gibt es bereits eine Warteschlange von knapp 5 Minuten. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr heute auch wieder sehr lange warten müsst, um eure ersten Runden im neuen Kapitel zu drehen. Wie das Live-Event gestern ablief, könnt ihr in unserem Live-Ticker noch einmal nachlesen und bekommt weiter unten auch alle wichtigen Infos zu Chapter 5 Season 1: Fortnites Live-Event im Ticker Server sind down, 'Der große Knall' soll wiederholt werden von Annika Bavendiek

Das steckt alles in Chapter 5 Season 1

Das neue Chapter bringt wie zu erwarten einige neue Inhalte ins Spiel und die Leaks aus den letzten Wochen haben größtenteils gestimmt. Darauf könnt ihr euch in Season 1 von Chapter 5 (Underground) freuen:

Neue BR-Map: Helios ist im europäischen Stil gehalten. Über die Map fährt ein Zug, auf dem auch gekämpft wird.

Helios ist im europäischen Stil gehalten. Über die Map fährt ein Zug, auf dem auch gekämpft wird. Neue Skins im Battle Pass: darunter Peter Griffin und Solid Snake

darunter Peter Griffin und Solid Snake Fortnite-Lego-Crossover: Ihr könnt ab dem 7. Dezember in Lego Fortnite als Lego-Charaktere spielen. Da es sich um ein Survival-Crafting-Adventure handelt, erwartet euch auch ein Baumodus, der Minecraft ähnelt.

Ihr könnt ab dem 7. Dezember in Lego Fortnite als Lego-Charaktere spielen. Da es sich um ein Survival-Crafting-Adventure handelt, erwartet euch auch ein Baumodus, der Minecraft ähnelt. Renn-Modus: Ihr seid Fans von Rocket League? Dann dürfte der neue Rennmodus Rocket Racing in Chapter 5 genau das richtige für euch sein, denn auch mit dem beliebten Auto-Fußball-Titel wird es ein Crossover geben, das am 8. Dezember startet.

Ihr seid Fans von Rocket League? Dann dürfte der neue Rennmodus Rocket Racing in Chapter 5 genau das richtige für euch sein, denn auch mit dem beliebten Auto-Fußball-Titel wird es ein Crossover geben, das am 8. Dezember startet. Neuer "Festival"-Modus": Harmonix, die Macher hinter der Guitar-Hero-Serie, zeichnen für den neuen Modus Fortnite Festival verantwortlich. Ab dem 9. Dezember könnt ihr diverse Songs mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang nachspielen – Rock Band lässt grüßen.

Hier der Trailer für Battle Royale Season 1 - Underground:

1:29 Fortnite - In Chapter 5 Season 1 rächen wir uns für Peelys Entführung

Natürlich sind das nur die wichtigsten Punkte, die euch im kommenden Fortnite-Chapter erwarten. Daneben gibt es noch zig andere kleinere Inhalte und Anpassungen, die für viel frischen Wind im Shooter von Epic sorgen.