Fortnite Chapter 6 Live-Event findet heute statt - Uhrzeit und Ablauf zum Season-Wechsel im Ticker

Dieses Mal bekommen wir in Fortnite ein Live-Event in Form eines Konzertes spendiert.

Live-Event "Remix: Das Finale" im Ticker

09:28 Uhr Um uns auf Chapter 6 einzustimmen, hat Epic Games mittlerweile den Cinematic-Trailer zur ersten Season veröffentlicht: 1:17 In Fortnite Chapter 6 Season 1 jagen die Hunters gefährliche Dämonen Autoplay 08:20 Uhr Bis zum Live-Event dauert es noch ein wenig. An dieser Stelle werden wir euch aber während des Events und schon davor über alles Wichtige informieren.

Originalmeldung: Heute Abend endet mit dem Konzert "Remix: Das Finale" Fortnite Chapter 2 Remix. Kurz darauf startet Chapter 6 Season 1. Alles, was ihr zum Live-Event wissen müsst, haben wir hier zusammengefasst. Im Ticker halten wir euch zudem live auf dem Laufenden, damit ihr auch ja nichts verpasst.

Fortnite-Konzert als Live-Event

Wann findet das Live-Event statt? am 30. November um 20:00 Uhr, Einlass 19:20 Uhr

am 30. November um 20:00 Uhr, Einlass 19:20 Uhr Wann startet Chapter 6? am 1. Dezember

Achtung! Damit ihr auch ja rechtzeitig zum Konzert online seid, rät Epic Games selbst dazu, euch frühzeitig einzuloggen. Es wird mit langen Warteschlangen gerechnet. Um 19:20 Uhr "öffnen sich die Türen".

Was erwartet uns bei dem Live-Event?

Bei dem Live-Event handelt es sich um ein Konzert, das auf den Namen "Remix: Das Finale" hört. Es findet auf der Battle Royal-Insel statt und "verbindet Traumwelten von Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice und Juice WRLD".

Entsprechend werden wir Songs der genannten Künstler*innen zu hören bekommen. Dazu zählt auch eine neue Single aus Snoop Doggs „Another Part Of Me (feat. Sting)“ sowie ein neuer Song von Juice WRLD: „Empty Out Your Pockets“.

Der verstorbene Rapper Juice WRLD wird in Fortnite auch durch Skins, Emotes und mehr geehrt. Neben einem kostenlose Outfit gibt es noch einen zweiten Skin und mehr im Shop:

0:23 Fortnite gedenkt in Chapter 6 Season 1 Rapper Juice WRLD mit neuen Skins und mehr

Autoplay

Zum Ende hin soll es scheinbar einen großen Knall geben. Eventuell hängt das mit Godzilla zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie lange dauert das Konzert?

Laut dem Xbox Event Screen müssen wir 30 Minuten einrechnen, wobei das nicht bedeutet, dass das Konzert selbst so lange dauert. Es scheint auch noch Zeit für andere Dinge wie ein Musikvideo draufzugehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist, wenn ich das Konzert verpasst habe?

Laut der offiziellen Fortnite-Ankündigung soll es eine Zugabe geben, vorausgesetzt, dass es keine technischen Fehler gibt, die das verhindern:

“Wir planen, nach der Show am 30. November (bzw. je nach Zeitzone möglicherweise dem 1. Dezember) noch eine Zugabe zu spielen, vorausgesetzt, es kommt nicht zu technischen Fehlern.”

Es besteht also eine große Chance, dass Live-Event nachzuholen. Wann diese Zugabe aber genau stattfinden soll, ist noch unklar.

Kann ich nach dem Live-Event direkt in die neue Season starten?

Nein. Das Live-Event stellt zwar den Übergang dar, allerdings finden erst noch Wartungsarbeiten statt. Erst wenn die vorbei sind und das neue Update geladen wurde, können wir uns in das neue Chapter stürzen.

Auf GamePro.de halten wir euch über die Wartungsarbeiten, die auch eine Downtime der Server mit sich bringt, auf dem Laufenden.