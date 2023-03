Fortnite Creative 2.0 auf PS4/Xbox One: So steht's um den Kreativmodus auf Konsolen

Dank Creative 2.0 ist nun noch mehr möglich.

Epic hat Fortnites Kreativmodus ordentlich verbessert. Mit der Veröffentlichung von Fortnite Creative 2.0 ist es möglich, von Fans erstellte Inhalte zu spielen, die nun weit über das, was Fortnite ausmacht, hinausgehen.

Was ist Fortnite Creative 2.0?

Schon vor der Veröffentlichung von Fortnite Creative 2.0 konnten sich Spieler*innen im Kreativmodus eigene Inseln erstellen und mit eigenen Regeln versehen. Die neue Version Creative 2.0, die auf den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) setzt, eröffnet nun aber viel mehr Möglichkeiten bei der Erstellung von Inseln und sogar Spielmodi.

Wie das aussehen kann, zeigt Epic in einem kleinen Teaser-Trailer:

0:15 Unreal Editor für Fortnite - Kurzer Teaser zeigt die Möglichkeiten der Anwendung

Was ist der Unreal Editor? Der Unreal Editor ist ein wichtiger Bestandteil der Unreal Engine, mit der Entwicklerstudios für alle möglichen Plattformen Spiele entwickeln. Es ist quasi “Epics Werkzeugsatz”, der anderen zur Verfügung gestellt wird.

Was ist der Unreal Editor für Fortnite? Beim UEFN handelt es sich dagegen um einen Editor, der gezielt auf Fortnite ausgelegt ist. Epic selbst nennt es eine “neue Computeranwendung für das Entwerfen, die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen und Erlebnissen direkt in Fortnite”.

Falls ihr selbst etwas im Unreal Editor für Fortnite basteln wollt, findet ihr weitere Informationen dazu in dieser Epic-Mitteilung.

Wie kann ich den Fortnite Creative 2.0-Modus spielen?

Die Fan-Kreationen lassen sich im Spiel über das Entdecken-Feature zu unserer Playlist hinzufügen und spielen. Beispielsweise verschlägt es uns in "Forest Guardian" in einen verzauberten Wald, in dem wir die Herausforderung eines Wächters meistern müssen. Über einen Code können die Kreationen auch noch einfacher geteilt und gefunden werden.

Fortnite Creative 2.0 auch auf Konsolen?

Allerdings funktioniert das nur auf dem PC. Weder der Unreal Editor für Fortnite noch Fortnite Creative 2.0 sind aktuell auf anderen Systemen wie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Zumindest noch nicht.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Fortnite Creative 2.0 auf PlayStation und Xbox kommt? Da Epic bereits in der Vergangenheit vorerst PC-exklusive Inhalte für die Konsolen-Versionen von Fortnite nachgereicht hat, ist es durchaus wahrscheinlich, dass es sich mit UEFN und Creative 2.0 ähnlich verhalten wird. Ob dem aber wirklich so sein wird und wann es dann soweit ist, wissen wir aktuell noch nicht sicher.

Schreibt uns eure Meinung zum Unreal Editor und Fortnite Creative 2.0 gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Empfehlungen, die ihr teilen wollt?