Fortnite: Battle Royale wurde mit einem neuen Update versehen, das nicht nur Server-Downtime mit sich gebracht hat. Seit Patch v3.5.0 finden sich anscheinend diverse neue Skins, einige neue Emotes sowie Gleiter und Erntewerkzeuge in den Spieldateien. Dank der Dataminer wissen wir also offenbar jetzt schon, was wir demnächst wahrscheinlich im In Game-Shop kaufen können.

Neue Fortnite-Skins: Tricera-Ops, Tomatohead, Leviathan & Cipher

Laut Storm Shield One wurden in den Tiefen des Fortnite-Codes eine ganze Reihe an neuen Skins entdeckt, die wie gewohnt herrlich albern daherkommen.

Leviathan (legendär): Ein Fischkopf im Wasserglas, der wohl nicht zufällig an den Megamind-Sidekick erinnert.

Tomatohead (episch): Endlich können wir als Tomato Town-Pizza-Lieferant durch die Gegend rennen.

Cipher (selten): Das weibliche Pendant zum Circuit Breaker.

Tricera-Ops (legendär): Ein Dino-Kostüm für weibliche Spielfiguren, der als Gegenstück zum Rex-Skin für Männer dienen kann.

Gleiter, Spitzhacken aka Erntewerkzeuge & Rucksäcke

Zu den einzelnen Skins gibt es passende Rückenteile, Gleiter und Erntewerkzeuge. Während der Hatchling einen niedlichen Dinosaurier darstellt, der grade aus seinem Ei schlüpft, bekommt der Leviathan einen Wassertank und der Tomatenkopf natürlich eine Pizza-Lieferbox.

Das Maskottchen aus Tomato Town kann sich außerdem über ein Pizzarad als Erntewerkzeug freuen. Die restlichen Gleiter, Rucksäcke und Erntewerkzeuge stehen dem aber natürlich in Nichts nach. Drei neue Emotes namens Click, Rock Out und Smooth Ride wurden anscheinend ebenfalls entdeckt. Ob und wann die Skins samt dem ganzen Rest ihren offiziellen Weg ins Spiel finden, wurde noch nicht angekündigt.

Wie findet ihr die neuen Skins? Was gefällt euch am Besten?

