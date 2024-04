In Fortnite könnt ihr jetzt diese vier Emotes einfach ausblenden, wenn sie euch auf die Nerven gehen

Fortnite lässt euch jetzt bestimmte Emotes wie "Niederlagen passieren" aka "Take the L" ausblenden.

Fortnite ist in den meisten Spiel-Varianten ein sehr kompetitives Spiel. Da kann es schon mal vorkommen, dass andere Spieler ihrer Schadenfreude freien Lauf lassen und sich mit bestimmten Tänzen über euch und eure Niederlage lustig machen. Wenn ihr darauf keine Lust mehr habt, könnt ihr dank eines neuen Updates vier besonders konfrontative Emotes jetzt einfach ausblenden. Welche das sind, lest ihr hier.

Fortnite führt einen Schalter für konfrontative Emotes ein, die jetzt einfach ausgeblendet werden können

Einer der berühmtesten Fortnite-Tänze verschwindet komplett aus eurer Spielerfahrung, wenn ihr das wollt. Immerhin kann es ja immer mal einen Tag geben, an dem ihr nicht besonders gut drauf seid oder einfach keine Lust habt, euch den Spott eurer Gegner ansehen zu müssen.

Genau dafür gibt es jetzt die neue Einstellungsmöglichkeit in den Optionen.

0:50 Avatar X Fortnite: Aang, Katara und Co. stürmen den Battle-Royale-Shooter

Welche Tänze fliegen raus? Es sind insgesamt vier Emotes, die Fortnite-Entwicklerstudio Epic als besonders konfrontativ eingestuft hat. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Voll ablachen

Niederlagen passieren

Peitschenknall

Schalenregen

So funktioniert die Einstellung genau: Ihr findet die neue Option zum Anzeigen konfrontativer Emotes in den "Soziale Privatsphäre"-Einstellungen. Dort habt ihr dann drei Auswahlmöglichkeiten. Standardmäßig ist das Ganze so eingestellt, dass ihr die Emotes nur von Freund*innen aus eurer Gruppe sehen könnt. Sie lässt sich aber auch für alle aus- oder anschalten.

Wie sieht das dann aus? Statt den spöttischen Tänzen seht ihr gar nichts mehr. Die Figur, die das Emote ausführt, steht auf eurem Bildschirm einfach still und bewegt sich nicht. Es ertönt auch keine Musik. Aber die anderen Leute können die Emotes immer noch verwenden und bekommen nicht mit, ob ihr sie seht oder nicht.

Ab wann gibt es die Option? Ab heute. Die neue Einstellungsmöglichkeit wird mit dem Fortnite-Update V.29.30 vom 23. April eingeführt.

Ihr solltet sie also bereits im Spiel finden, wenn ihr es heute startet. Es gibt dabei auch keine Einschränkungen, wenn es um die Plattform geht. Die Option sollte dementsprechend also auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, dem PC, der Nintendo Switch sowie auf iOS und Android zur Verfügung stehen.

Wie findet ihr es, dass die fiesen Emotes jetzt ausgeblendet werden können? Wollt ihr die Option nutzen und wenn ja, wie?