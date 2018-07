Roadtrip löst Blockbuster ab: In Fortnite Season 5 wurden die neuen Roadtrip-Herausforderungen eingeführt. Die heißen nun zwar anders, funktionieren aber genauso wie die Blockbuster-Challenges in Season 4.

Meistert ihr alle sieben Herausforderungen einer beliebigen Woche in Fortnite, erhaltet ihr als Belohnung einen neuen Wallpaper für euren Ladebildschirm, den ihr im Spind des Hauptmenüs aktivieren könnt. Insgesamt könnt ihr sieben Roadtrip-Challenges meistern und somit sieben Ladescreens freischalten.

Versteckte Hinweise im Ladescreen: Doch die Bildchen sind nicht nur Schmuck, sondern enthalten Hinweise auf versteckte Battle Stars in Fortnite. Jeder Ladebildschirm führt euch zu einem ganz bestimmten Punkt auf der Map, an dem der geheime Stern auftaucht.

Die Battle Stars braucht ihr wiederum, um schneller im Battle Pass aufzusteigen. Die geheimen Sterne sind also ein geschenkter Bonus.

Ihr könnt euch jetzt den ersten Bonusstern schnappen!

Die Herausforderungen der Woche 1 sind bereits live, somit könnt ihr bereits jetzt den ersten Ladescreen freischalten - und somit den ersten geheimen Stern ergattern.

Wie ihr die Challenges in Woche 1 meistert, erfahrt ihr in unserem Mini-Guide zu den Herausforderungen in Season 5, Woche 1. Ihr könnt euch aber auch Zeit lassen und jederzeit später in der Season 5 eine beliebige andere Woche abschließen.

So findet ihr den 1. geheimen Stern

Der Ladebildschirm zeigt den Fundort: Der erster Ladescreen ist einfach entschlüsselt, die Lösung liegt nämlich in der Karte, die Rex in den Händen hält. Darauf ist eine Kritzelei einer weiteren Map zu sehen, die ein bisschen wie ein Anker oder ein Regenschirm aussieht.

Auf zum Zusatz-Stern! Betrachtet ihr die Fortnite-Map von oben, erkennt ihr die Form der Kritzelei wieder. Bei den Koordinaten E3 werdet ihr fündig. Schaut euch am besten unsere Karte an:

Wenn ihr den Fundort lieber als Video möchtet, auch kein Problem - so findet ihr den geheimen Stern auf jeden Fall:

Season 5 brachte übrigens nicht nur die neuen Roadtrip-Challenges, sondern auch Änderungen am Battle Pass.