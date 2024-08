Fortnite-Quest belohnt euch mit Gratis-Skin Katalina - aber nur, wenn ihr die Mobile-Version spielt

So sieht der Gratis-Fortnite-Skin Katalina aus, für den ihr zwingend die iOS- oder Android-Version spielen müsst.

Fortnite startet frisch in Chapter 5 Season 4 und darin könnt ihr einen neuen, kostenlosen Skin namens Katalina ergattern. Dafür müsst ihr einige Quests erledigen, die allerdings mit einem relativ dicken Haken daherkommen – zumindest je nachdem, auf welcher Plattform ihr normalerweise Fortnite spielt.

Um Katalina freizuschalten, müsst ihr nämlich die Mobile-Version zocken. Das heißt, wer nur auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch oder PC unterwegs ist, muss umsatteln. Aber es gibt noch eine Einschränkung, die uns allerdings eher weniger betrifft.

So bekommt ihr den Gratis-Skin Katalina in Fornite

Darum geht's: In Fortnite findet gerade ein großer Umbruch statt, aber die Server sind nach dem Update auf Chapter 5 Season 4 endlich wieder online. Ihr könnt euch jetzt in die neue Season stürzen und neue Inhalte freispielen – wie zum Beispiel den kostenlosen Katalina-Skin.

So bekommt ihr den Katalina-Skin: Der Gratis-Skin namens Katalina gehört euch, wenn ihr die Bonus-Quests der Fortnite-App erledigt. Ihr müsst diese XP allerdings unbedingt in der App, also in der Mobile-Version, verdienen.

Genauer gesagt müsst ihr insgesamt 100.000 Erfahrungspunkte sammeln, um den kostenlosen Skin abzugreifen. Bei den Stufen davor bekommt ihr zum Beispiel ihren Rucksack, ein Paar Katzen-Tatzen und einen Waffen-Skin.

Eine weitere Einschränkung kann uns, zumindest für einen Großteil der GamePro-Leser*innen, zum Glück egal sein. In der Beschreibung der Bonus-Ziele heißt es nämlich zur lokalen Beschränkung:

"Verdiene XP in der Fortnite-App, weltweit auf Android und iOS in der Europäischen Union."

Für alle in Deutschland und Österreich bedeutet das, dass sie die freie Wahl haben, ob sie zum Freispielen des Katalina-Skins lieber die Android- oder iOS-Version nutzen wollen – je nachdem, welche Geräte sie haben.

Wie ihr an die jeweiligen Versionen kommt, erfahrt ihr hier:

Falls ihr Fortnite sonst ausschließlich auf Konsolen oder PC spielt, kann das schon etwas umständlich werden, falls ihr kein passendes iOS- oder Android-Gerät habt. Dann müsst ihr abwarten, bis der Skin gegen Echtgeld im Shop angeboten wird.

Habt ihr jedoch eines, dann müsst ihr euch nur noch mit eurem Account einloggen und die XP farmen. Anschließend solltet ihr dann wieder auf eurer gewohnten Plattform weiter zocken können.

Wie findet ihr es, dass ihr diesen Skin nur bekommen könnt, wenn ihr die Mobile-Fassung von Fortnite spielt? Ist es euch das wert, für kurze Zeit die Plattform zu wechseln oder nutzt ihr eh euer Smartphone dafür?