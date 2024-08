Fortnite Chapter 5 Season 4 startet morgen: Uhrzeit, Server Down, Inhalte und mehr zum Update im Live-Ticker

Fortnite startet morgen in Season 4 und wir halten euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

In Fortnite beginnt morgen im Laufe des Tages Chapter 5 Season 4 und damit ihr nicht nur was die Inhalte, sondern auch was die Server anbelangt stets auf dem Laufenden seid, fassen wir für euch hier im Artikel alles Wichtige zusammen.

19:00 Uhr Moin! Epic hat bereits bekanntgegeben, dass die Fortnite-Server in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 5 Uhr deutscher Zeit offline gehen. Wollt ihr wissen, wann ihr weiterspielen könnt, seid ihr hier im Artikel genau richtig.

Fortnite Season 4: Wann gehen die Server offline?

Wann ist der Serverdown? Am morgigen Freitag, den 16. August

Am morgigen Freitag, den 16. August Um welche Uhrzeit geht's los? Die Server werden um 5 Uhr deutscher Zeit offline gehen. Also pünktlich zum Abschluss von Season 3. Das Matchmaking wird voraussichtlich um 04:30 Uhr wieder abgeschaltet

Wann sind die Server wieder online: Am Freitagmorgen sollten die Server wieder online sein. Aktuell wird mit einer fünfstündigen Downtime gerechnet, sodass ihr gegen 10 Uhr deutscher Zeit wieder spielen könnt.

Den aktuellen Trailer zu Season 4 könnt ihr euch hier anschauen:

1:31 Fortnite und Disney stellen für Season 4 acht neue Marvel-Battle Pass-Skins vor

Das erwartet euch in Chapter 5 Season 4 von Fortnite

Season 4, die auf den Namen "Absolute Doom" hört, steht im Battle Royale-Modus erneut ganz im Zeichen von Marvel – nur ein Teil der immer größeren Kooperation zwischen Fortnite und Disney. So könnt ihr euch durch den Battle Pass allerhand Superhelden-Skins von Doctor Doom über Emma Frost bis hin zu Mysterio freischalten und natürlich finden auch wieder einige themenbezogene Waffen ihren Weg ins Spiel

Epic hat zudem schon bekanntgegeben, welche Orte ausgetauscht werden (Classy Courts, Lavish Lair, Pleasant Piazza, Rebel's Roost) und einen ersten Blick auf die Map von Season 4 gewährt:

Info zu Fortnite Festival: Im "kleineren" Musik-Modus wurde ebenfalls schon enthüllt, was euch in Season 4 erwartet. Dieses Mal wird die kolumbianische Pop-Sängerin Karol G auf der virtuellen Bühne stehen.

Auf welche Neuerungen aus Season 4 freut ihr euch aktuell am meisten und welche Marvel-Season fandet ihr bislang am stärksten?