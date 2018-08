Fortnite - Heavy Sniper Rifle kommt in dieser Woche

Bereits vor ein paar Tagen wurde die Heavy Sniper Rifle für Fortnite geleakt, nun steht fest: Die Waffe kommt bald ins Spiel, vermutlich schon mit dem Dienstag-Update. Das verrät der "New Updates"-Bildschirm von Fortnite, auf dem die Waffe ganz oben vertreten ist.

Week 6 Challenges. Unless the Content Update on Tuesday has downtime, it is unlikely this will be changed. pic.twitter.com/isS3jF95sk