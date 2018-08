Fortnite - Herausforderungen in Woche 6, Season 5 bekannt

Wer sich mental auf die nächsten Fortnite-Herausforderungen vorbereiten möchte, kann das schon jetzt tun. Wie üblich sind die wöchentlichen Challenges nämlich vorab geleakt worden. Eine zweifelsfreie Bestätigung der Herausforderungen ist dies zwar nicht, doch der verantwortliche Twitter-Account FNLeak lag bisher stets richtig.

In Woche 6 der 5. Season von Fortnite gibt es die üblichen Aufgaben zu erfüllen, besonders spannend dürften aber die Time Trials sein, bei denen wir mit ATKs ein Rennen fahren und eine bestimmte Zeit erreichen müssen.

Week 6 Challenges. Unless the Content Update on Tuesday has downtime, it is unlikely this will be changed. pic.twitter.com/isS3jF95sk