Fortnite beschenkt Lego-Insider mit einem kostenlosen Skin – so kommt ihr ran

In Chapter 5 kommt es zur großen Lego-Fortnite-Hochzeit.

Fortnite ist gerade in Chapter 5 gestartet, das einige interessante neue Modi mitbringen wird. Neben einem Festival- und einem Renn-Modus gibt es bald auch ein großes Crossover mit Lego, in der ihr in einer Welt mit diversen Biomen Ressourcen sammeln und natürlich bauen müsst. Dafür stellt Fortnite über 1200 Lego-Outfits bereit, ihr könnt euch allerdings noch einen weiteren sichern – kostenlos.

Dafür müsst ihr allerdings im Lego Insiders Programm sein und anschließend eure Acconts verknüpfen. Keine Sorge, die Teilnahme bei Lego Insiders ist komplett kostenlos und bringt euch neben dem Skin noch weitere Goodies ein. Details dazu findet ihr hier.

Was ist das für ein Skin? Er nennt sich "Entdeckerin Emilie" und besteht zum einen aus dem Skin für das klassische Fortnite und einem Lego-Avatar für das Insiders-Programm sowie den neuen Lego-Modus.

Der Fortnite-Skin (links) und der Lego-Avatar(rechts).

Bildquelle: Gamerant

Anleitung: So bekommt ihr den Lego Fortnite-Skin:

Registriert euch bei Lego Insiders auf dieser Seite. Verknüpft euren Lego- und euren Epic-Account. Dafür navigiert ihr auf die entsprechende Epic Games-Seite und klickt dann auf das Lego-Logo unten Erledigt, der Fortnite-Skin ist euer!

Wichtig: Ihr habt noch nicht sofort Zugriff auf den Skin, sondern erst ab dem 7. Dezember. Dann startet der Lego Fortnite-Modus nämlich. Ihr könnt das oben beschriebene Prozedere aber natürlich schon vorher durchführen und bekommt den Skin dann pünktlich in eure Auswahl bzw. euren Spind geliefert.

Mehr zu den neuen Modi in Fortnite erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel:

Seit Sonntag (3. Dezember) können sich alle in Chapter 5 von Fortnite vergnügen. Die Server waren nach dem großen Abschluss-Event "Big Bang" von Chapter 4 offline gegangen, die Wartungsarbeiten hatten über 9 Stunden gedauert. Neben den neuen Modi hat Epic auch zahlreiche weitere Dinge ins Spiel gepackt, unter anderem überarbeitete Animationen und eine neue Battle Royale-Map.