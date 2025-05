Fortnite Server reagieren nicht: Chapter 6 Season 3 Server-Status, Patch Notes und Leaks zum Chapter 6 Season 3-Start im Live-Ticker

In Galactic Battle geht es thematisch um Star Wars und wir verraten euch alles Wichtige zum Start von Season 3.

Zum Start in den Mai bekommt Fortnite ein neues Update spendiert, das zugleich Chapter 6 Season 3 einläutet. Wann Epic heute die Server offline nimmt, ab wann ihr weiterspielen könnt und was euch in Galactic Battle erwartet, das erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.

08:04 Uhr Zusätzlich hat Epic Games jetzt angekündigt, dass die Downtime mindestens 4 Stunden dauern wird. Also vor 12 Uhr deutscher Zeit müsst ihr nicht damit rechnen, Fortnite wieder spielen zu können. 08:03 Uhr Der Patch ist da und ist zum Beispiel auf der PS5 knapp 24,65 GB groß. 08:00 Uhr Die Server sind jetzt offline! Wie angekündigt, ist es jetzt so weit und die Server wurden pünktlich um 8 Uhr abgeschaltet. In Kürze solltet ihr den Patch herunterladen können. 07:52 Uhr Neuer Cinematic-Trailer Passend zur neuen Season wurde jetzt auch ein Cinematic-Trailer veröffentlicht, der die Übernahme der Insel durch Star Wars episch einführt. 1:27 Fortnite startet mit epischem Trailer in die neue Star Wars-Season Autoplay 07:46 Uhr Das sind die Map-Änderungen Über Nacht hat Fortnite bekannt gegeben, auf was ihr euch freuen dürft in der neuen Star Wars-Season. So sieht die neue Map aus: Das ist die neue Map in Chapter 6 Season 3. Mit einer neuen Season gibt es auch wieder neue Points of Interests auf der Karte, die wir euch hier vorstellen: 07:31 Uhr Das Matchmaking ist jetzt abgeschaltet und um 8 Uhr gehen die Server final offline. 07:02 Uhr Moin ihr Lieben! In wenigen Minuten gehen die Fortnite-Server offline und wir verraten euch wie gewohnt, wann es weitergeht und auch, welche neuen Inhalte der Season-Wechsel bringt. Hier gibt's zur Einstimmung schon einmal den Trailer zu Galactic Battle: 0:35 Fortnite zeigt Star Wars-Crossover, das am 02. Mai startet

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Freitag, den 02. Mai

Am Freitag, den 02. Mai Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? Um 8 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking wird erfahrungsgemäß 30 Minuten früher deaktiviert.

Wann ihr wieder Fortnite spielen könnt: Die Wartungsarbeiten dauern in der Regel zwischen 2 und 6 Stunden. Wann es genau weitergeht, erfahrt ihr von uns im Live-Ticker.

In Galactic Battle dreht sich gut einen Monat alles um Star Wars. Nach der Invasion des Imperiums könnt ihr euch entweder auf die Seite der Rebellen oder auf die dunkle Seite der Macht schlagen.

Das Crossover-Event ist dabei in fünf Phasen unterteilt:

02. Mai - Imperial Takeover: Das Imperium landet auf der Insel

Imperial Takeover: Das Imperium landet auf der Insel 08. Mai - The Pull of the Force: Machtfähigkeiten werden freigeschaltet

- The Pull of the Force: Machtfähigkeiten werden freigeschaltet 22. Mai - Mandalorian Rising: Entsprechende Skins und Kopfgeldjäger-Missionen kommen ins Spiel

- Mandalorian Rising: Entsprechende Skins und Kopfgeldjäger-Missionen kommen ins Spiel 29. Mai - Star Destroyer Bombardment: Die Map wird durch einen Sternenzerstörer verändert

- Star Destroyer Bombardment: Die Map wird durch einen Sternenzerstörer verändert 07. Juni - Death Star Sabotage: Interaktives Live-Event

Im Battle Pass könnt ihr euch unter anderem einen Wookie-Skin holen und für die besonders Mutigen unter euch gibt's das Outfit von Jar Jar Binks. Auf der Map selbst erwarten euch vier neue Orte, darunter eine Siedlung, die an Tatooine erinnert und eine Basis der Ersten Ordnung.

Freut ihr euch schon auf das Crossover mit Star Wars oder ist Season 3 eher nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.