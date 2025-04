Legendärer Fortnite-Skin ist nach knapp 1800 Tagen endlich wieder im Shop verfügbar

Ab sofort könnt ihr euren Charakteren wieder für einen vergleichsweise moderaten Kurs einen Psycho Bandit-Skin verpassen.

Schon seit jeher könnt ihr eure Charaktere in Fortnite mit einer Vielzahl von meist kostenpflichtigen Skins ausstatten. Einige davon haben sich über die Jahre einen gewissen Kult-oder gar Legenden-Status erarbeitet. Entweder, weil sie besonders cool sind. Oder besonders selten.

Zu letzterer Kategorie gehört der Psycho Bandit-Skin. Der war nun eine halbe Ewigkeit nicht mehr im Shop erhältlich. Genauer gesagt seit dem 31. Mai 2020, also einer halben Dekade oder knapp 1800 Tagen. Eine ziemlich lange Zeit, in der die Preise für das entsprechende Skin-Pack nach oben schossen – teilweise auf mehrere hundert Euro.

Knapp 18 Euro für das Psycho Bandit-Bundle

Diese Zeit der Mondpreise ist jetzt allerdings vorbei, denn der Psycho Bandit-Skin ist jetzt wieder ganz "normal" und zu einem vergleichsweise moderaten Kurs erhältlich.

Für das Psycho-Bundle, das neben dem Psycho Bandit auch noch ein Claptrap Back Bling sowie eine Psycho Buzz Pickaxe enthält, müsst ihr 2000 V-Bucks, also umgerechnet knapp 18 Euro hinlegen.

Der Zeitpunkt der Wiederveröffentlichung passt in jedem Fall. Am 30. April wird es im Rahmen einer State of Play Neuigkeiten zu Borderlands 4 geben, also dem neuesten Teil der Reihe, in der die Psycho Bandits auftreten. Möglich, dass es zum Launch im September noch mehr Crossover mit dem 2K-Shooter geben wird.

Fortnite hat in der letzten Woche Update 34.40 bekommen, das unter anderem diverse neue Inhalte für LEGO Brick Life und Lego Odyssey mitbrachte.

Am 2. Mai startet dann die erste Star Wars-Season im Battle Royale-Modus des Spiels. Darin könnt ihr unter anderem vorab zwei Folgen der Serie "Star Wars: Tales of the Underworld" anschauen, die zwei Tage später auf Disney+ startet. Außerdem könnt ihr ein Sturmtruppler-Outfit freischalten, wenn ihr eure Epic- und MyDisney-Konten – so denn vorhanden – miteinander verknüpft.