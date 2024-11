'Geht Fortnite zur Schlafenszeit echt nicht mehr?' - 'Junger' Spieler hat Angst, dass Fortnite ab 21 Uhr abgeschaltet wird und Reddit sagt: Ja, deine Mama hat recht!

Fortnite kann mit seiner Komplexität für viele Fragen sorgen - doch die nach der Schlafenszeit ist neu.

Erinnert ihr euch noch an die Zeit zurück, als noch nicht hinter jeder Einzelheit im Leben eine logische Erklärung stecken musste? Im Kindesalter werden wahrscheinlich die wenigsten ein perfektes Verständnis von der Technik hinter Videospielen besessen haben, weswegen manche Erklärungen hinter Prozessen durchaus etwas fantasievoller ausgefallen sind – wie auch die Kommentare auf eine bestimmte Frage auf Reddit.

„Geht Fortnite zur Schlafenszeit echt nicht mehr?“

Im offiziellen Subreddit zu Fortnite stellt ein anscheinend junger Redditor die Frage, ob das Spiel nach 21:00 Uhr wirklich nicht mehr funktioniere. Er oder sie wolle gerne später spielen, jedoch habe die Mutter gesagt, dass sich Fortnite dann ausschalte.

In diesem TikTok greift der Fortnite-Influencer Greenskull sowohl die Frage als auch einige der Kommentare darauf auf humorvolle und rührende Art und Weise auf:

Was im TikTok-Video jedoch untergeht, ist der “HUMOR“-Tag, mit dem der Beitrag auf Reddit gezeichnet ist. Zusätzlich dazu verrät uns ein Blick in das Profil des Redditors, der hinter der Frage steckt, dass die Person hinter dem Profil höchstwahrscheinlich kein Kind mehr ist.

1:03 Fortnite zeigt erstes Gameplay und Neuerungen des Albträume-Updates

Autoplay

So reagiert die Community in den Kommentaren

Obwohl hinter dem Kommentar kein echtes Kind steckt, sind die Antworten darauf nicht weniger niedlich oder fantasievoll. User RatFuckMaiden denkt zum Beispiel an die Busfahrer*innen vom Spielstart, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr als zwölf Stunden am Tag hinter dem Steuer sitzen dürfen – schließlich benötigen auch die ihren wohlverdienten Schlaf.

Was ein Kind als Antwort akzeptieren könnte, nehmen die Kommentator*innen in den Antworten auseinander und bauen mehr Logik ein. So erinnert User Ukulele-Jay mit seinem Kommentar daran, dass die Busfahrer*innen sogar die Zeitzonen weltweit irgendwie umgehen müssen, ohne dass sich jemand bei ihnen bedankt. Bei der kürzlichen Zeitumstellung hierzulande müssten noch ein paar Überstunden entstanden sein.

User Xomsa zeigt sich wie wir von daher neugierig auf den Gehaltsscheck der Busfahrer*innen. Aber auch das ist ein erwachsenes Thema.

Überhaupt können wir euch einen Blick in den Subreddit empfehlen, wenn ihr euch ein bisschen humorvolle Kreativität zugute führen wollt. Natürlich ist da vor allem Schabernack dabei, jedoch auf so fantasievolle und süße Art, dass das Balsam für die Seele ist.

An der Stelle sind wir gespannt auf eure Ideen: Was denkt ihr, passiert mit den Fortnite-Servern nach 21:00 Uhr abends? (Oder gehört ihr zu den Glückspilzen, für die die Busfahrer*innen ein paar Überstunden einlegen?)