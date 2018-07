Kaum hat Epic die Maschinenpistole überarbeitet und wieder ins Spiel eingefügt, kommt bald die nächste SMG. Im Spiel wird bereits die P90 angeteasert.

Die neue Waffe dürfte damit demnächst verfügbar sein. Wir haben aber schon jetzt die ersten Infos für euch.

Alle Challenges in Woche 2, Season 5

Was ihr in Week 2 tun müsst

Kleinstmaschinenpistole: Das wird die P90 in Fortnite

Epic selbst nennt die neue Waffe "Kleinstmaschinenpistole". Es wird sie in epischer (violett) und legendärer (gelb) Ausführung geben. Sie ist laut Beschreibung "bestens für den Nahkampf geeignet."

Wann kommt die P90? Vermutlich schon morgen. Wenn Epic Items im Login-Bildschirm ankündigt, ist das meist ein Indiz dafür, dass sie im nächsten Update erscheinen.

Die P90 müsste demzufolge am 24. Juli um 12 Uhr live gehen. An dem Tag feiert Fortnite auch seinen 1. Geburtstag, an dem ihr Item-Geschenke bekommen könnt.

Die P90 könnte extrem stark werden! Die Waffenwerte sind noch nicht bekannt, doch wenn sie sich am realen Vorbild der belgischen FN P90 orientiert, wächst in Fortnite bald kein Gras mehr.

Die Maschinenpistole feuert 900 Schuss pro Minute und besitzt ein Magazin mit 50 Schuss. Das wäre für Fortnite-Verhältnisse riesig. Im Nahkampf könnte die P90 zur gefürchtetsten Waffe werden. Und genau das scheint Epic auch zu beabsichtigen.

Warum bringt Epic schon wieder eine SMG?

Die Schrotflinten sind der Grund: Epic versucht seit längerem, die überstarken Shotguns schwächer zu machen. Der große Nerf hat recht wenig gebracht, das Comeback der neuen, sehr starken Maschinenpistole hingegen schon.

Seitdem es die neue SMG gibt, werden nämlich vor allem die relativ trägen Pumpguns weniger in Fortnite genutzt. Die Leute verlassen sich mehr und mehr auf die bissigen Maschinenpistolen. Vor allem neue Spieler, die noch nicht so treffsicher sind, feiern damit Erfolge.

Freut ihr euch auf die P90?