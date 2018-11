Fortnite - Ninja meldet ständig Spieler, die ihn töten & Fans werden sauer

Ninja dürfte mittlerweile den allermeisten Menschen ein Begriff sein, die sich für Gaming im Allgemeinen und Fortnite im Speziellen interessieren.

Der Twitch-Star steht aktuell erneut in der Kritik. Dieses Mal geht es darum, dass er Spieler gemeldet hat, die ihn in Fortnite getötet haben.

Er selbst sagt, er glaubt, die Spieler hätten gecheatet, beziehungsweise seien sogenannte Stream-Sniper gewesen.

Einer davon soll in Folge dessen sogar gesperrt worden sein, was sich im Nachhinein aber als Fake herausgestellt hat.

I don't understand why you raged, called me an idiot and said you were going to try and get me banned. I know that you can get me banned cause of how much power you have within epic. You are the face of fortnite.