Fortnite OG: 6 Jahre alte Map ist zurück und Spieler machen 6 Jahre alte 'Fehler'

Fortnite packt mit der OG-Map von vor sechs Jahren den ganz großen Nostalgie-Hammer aus.

Geschichte, Trends und Videospiele sind dazu verdammt, sich stetig zu wiederholen. Deswegen kommen nicht nur regelmäßig haufenweise witzige Klamotten zurück, sondern zum Beispiel auch Remakes, Remaster, Classic-Server oder eben die erste Fortnite-Map.

Fortnite OG bringt aber auch dieselben Herausforderungen zurück, die es vor sechs Jahren schon gab, wie einige Spieler*innen jetzt feststellen müssen.

Das Wichtigste in Kürze: Die erste Fortnite-Map ist zurück, aber mit denselben Herausforderungen wie vor sechs Jahren.

Viele Spieler sterben früh in der Runde, was zu Leerlauf und Langeweile führen kann.

Die alte Map verleitet die Spieler dazu, an den beliebtesten Lande-Spots zu droppen.

In den nächsten Wochen werden Map-Änderungen der frühen Seasons aus Kapitel 1 veröffentlicht.

"Zweiter Kreis und nur noch 9 Leute übrig": Fortnite-Spieler sterben auf der OG-Map wie die Fliegen

Die gute, alte Zeit: Nostalgie verklärt oft, wie die Dinge wirklich waren. Aber im Fall von Fortnite können wir uns jetzt selbst ein Bild davon machen. Soll heißen: Die erste Map ist zurück – aus der Zeit, als es noch keine Kapitel in Fortnite gab. Selbstverständlich mit einigen modernen Neuerungen, aber im Großen und Ganzen kann die allererste Insel wieder gespielt werden.

0:30 Fortnite Season OG lässt Fans träumen und zeigt mit Teaser die Rückkehr der ersten Map des Spiels

Viele sterben sehr früh: Ein kurioses Phänomen beschäftigt jetzt einige Spieler*innen auf Reddit und Co. Es kommt nämlich wohl sehr oft vor, das direkt zu Beginn einer Runde sehr viele Mitspieler*innen sterben. So bleiben schon beim zweiten Kreis nur noch wenige Gegner übrig, was zu längerem Leerlauf und Langeweile führen kann.

Woran liegt's? Es lässt sich natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit klären, aber in den Kommentaren sind sich die meisten Fortnite-Fans einig: Die alte Map bringt die Leute dazu, auch wieder wie früher zu spielen. Das heißt, dass sie sich auch an die beliebtesten Lande-Spots erinnern und genau dort droppen.

Tilted Towers bleibt ein Hot-Drop: Wer direkt nach größtmöglicher Action und vielen Kills sucht, wird wie gewohnt dort abspringen, wo am meisten los ist. Dafür bieten sich traditionell die Tilted Towers an. Hier gibt es viel Loot, aber eben auch viele Gegner. Kein Wunder also, dass bereits nach den ersten Minuten viele Spieler*innen rausgeflogen sind, weil sie erledigt wurden.

Das gleiche gilt natürlich für andere beliebte Points of Interest wie Salty Springs oder Retail Row. Sie liegen allesamt auch noch recht mittig und wirken schon allein deshalb attraktiver. Dazu kommt, dass die OG-Map insgesamt ein bisschen kleiner war. Dadurch rücken sich die Leute sowieso schon von Beginn an mehr auf die Pelle.

Wie geht's weiter mit Fortnite? In den nächsten Wochen sollen die Map-Änderungen der frühen Seasons aus Kapitel 1 im Schnelldurchlauf veröffentlicht werden. Es bleibt also nicht lange bei dieser Insel, wie sie jetzt ist, aber dafür könnt ihr noch eine Weile in ähnlicher Nostalgie schwelgen und Fortnite-Flashbacks erleben.

Wie gefällt euch das Fortnite OG-Comeback und wo springt ihr momentan jetzt so ab?