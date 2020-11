Fortnite: Die coolsten Verbesserungen gibt's nur auf PS5

Fortnite geht natürlich auch auf der PS5 und Xbox Series X/S an den Start. Entwickler und Publisher Epic Games hat sich jetzt dazu geäußert, welche Neuerungen euch in dem Battle Royale am Launch-Tag erwarten werden.

Diese Features bietet Fortnite am Launch-Tag

Sobald ihr die Konsolen euer Eigen nennen könnt, werdet ihr sofort mit dem Schlachtenbus auf das Schlachtfeld abspringen. Dafür gibt es einige neue Features, die exklusiv für die PS5 sein werden.

Das sind die Verbesserungen auf der PlayStation 5:

4K-Auflösung und 60 FPS

Dynamische Grafikeffekte und Physics

Schnellere Ladezeiten

Verbesserter Splitscreen mit erstmals 60 FPS

Haptisches Feedback per DualSense und haptische Trigger bei Fernkampfwaffen (exklusiv für PS5)

Springt über PS5-Aktivitäten direkt in den ausgewählten Modus (exklusiv für PS5)

Das sind die Verbesserungen auf der Xbox Series X/S:

4K-Auflösung und 60 FPS (Xbox Series X)

Dynamische Grafikeffekte und Physics (Xbox Series X)

1080p-Auflösung und 60 FPS (Xbox Series S)

Schnellere Ladezeiten (Xbox Series X/S)

Verbesserter Splitscreen mit erstmals 60 FPS (Xbox Series X/S)

Übertragt euren Spielstand: Es wird möglich sein vom ersten Tag an, egal von welcher Plattform auf die neue Konsole umzusteigen und den Fortschritt zu übernehmen. Auf der Xbox Series X/S müsst ihr euch einfach mit dem Xbox-Profil eurer Xbox One einloggen. Auf der PS5 könnt ihr euch entweder mit eurem Epic Account oder eurem PSN-Account einloggen, je nachdem, wo ihr euren Fortschritt auf der PS4 gespeichert habt.

In Zukunft sollen weitere Features für die neuen Konsolen folgen, sobald die Entwickler mehr Zeit hatten, um damit zu experimentieren. Es bleibt also abzuwarten, wie die Fortnite-Erfahrung bald auf der PS5 und Xbox Series X/S aussehen wird.

Werdet ihr auf den neuen Konsolen Fortnite spielen oder ist der Schlachtenbus längst abgefahren für euch?