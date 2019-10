Fortnite Season 11: Mit diesem Minispiel verkürzt ihr die Wartezeit

In Fortnite steht mit dem Start von Season 11 das nächste Großereignis an. Es heißt bekanntlich, ein Ende sei immer auch ein Neuanfang, so auch hier: Spieler starren aktuell nur auf ein schwarzes Loch, nachdem es die gesamte Map verschluckt hat. Aber vor Season 11 beziehungsweise Kapitel 2 sorgen Easter-Eggs im schwarzen Loch für Rätselraten. Epic erlaubt sich offenbar einen Scherz mit den Fans und gibt ihnen gleichzeitig ein Minispiel zum Zeitvertreib.

Fortnite: Wann startet Season 11 & was bedeuten die Zahlencodes?

Wann geht es weiter? Das fragen sich aktuell wohl alle, aber außer Epic weiß es niemand. Auf den Kanälen der Fortnite-Entwickler herrscht überall der große Blackout. Das schwarze Loch prangt auf Twitter, im Epic Games Launcher und überall sonst. Aktuell könnten einige Leaks darauf hindeuten, dass es noch bis Donnerstag dauert, aber das ist natürlich nicht offiziell.

Allzu lang scheint es jedenfalls nicht mehr dauern zu können. Es wirkt sowieso schon einigermaßen erstaunlich, dass Epic einfach das eigene Spiel unspielbar macht und haufenweise Fans warten lässt. Aber dadurch steigt natürlich die Spannung.

Zahlen-Codes als Easter-Egg? Über dem schwarzen Loch in Fortnite tauchen immer wieder Zahlen auf. Die erste Fuhre schien auf ein Bild hinzudeuten, das jede Menge Krabben zeigt. Aber mittlerweile haben findige Fortnite-Fans die Codes mit Hilfe der Visitor-Tapes anscheinend vollständig entschlüsselt.

"Ich war nicht allein. Andere waren außerhalb des Loops. Das war nicht kalkuliert. Das Nichts ist jetzt unvermeidbar."

Mit Konami-Code Minispiel könnt ihr euch die Wartezeit auf Season 11 versüßen

Ihr könnt etwas tun! Wenn ihr wie so viele andere seit einer gefühlten Ewigkeit auf dieses schwarze Loch starrt, freut ihr euch vielleicht darüber, dass es tatsächlich etwas währenddessen zu tun gibt. Epic hat nämlich nicht nur diverse Zahlen-Codes und damit wohl verborgenen Nachrichten eingebaut, sondern auch noch ein Minispiel.

Gebt den Konami-Code ein: Ihr könnt mit Hilfe der berühmt-berüchtigten Tastenkombination hoch, hoch, runter, runter, B/O, A/X, Start ein Minispiel aktivieren. Das funktioniert in etwa wie Galaga und lässt euch als Pizza Pit-Stück gegen Durr-Burger antreten. So sieht das Konbami-Code-Minispiel aus:

Wart ihr beim Ende-Event dabei und wie findet ihr es? Habt ihr das Mini-Spiel schon ausprobiert?