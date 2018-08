Update #1

Die Fortnite-Server sind erwartungsgemäß gegen 12 Uhr wieder online gegangen. Wer sich das etwa 1,4 GB große Update also schon heruntergeladen hat, kann ab sofort wieder ins Spiel einsteigen.

Auch die offiziellen Patch Notes zum Fortnite-Update 5.20 wurden mittlerweile veröffentlicht. Dort gibt es weitere Details zur Doppelläufigen Schrotflinte sowie die Ankündigung des neuen LTM "Beständiger Sturm".

Details zum zeitlich begrenzten Modus

Ein Sturm, der sich über 15 Minuten hinweg stetig zusammenzieht.

Es gibt keine sicheren Zonen. Behaltet die Karte im Auge und findet heraus, von wo der Sturm kommt.

Der Sturm verursacht 10 Schadenspunkte pro Sekunde.

Profilstatistiken (Kills/Tode und Siege) sowie Herausforderungen werden in diesem Modus aufgezeichnet.

Originalmeldung

Es ist mal wieder Dienstag und damit steht auch das nächste Fortnite-Update an. Das bedeutet aber auch, dass die Server auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und PC für ein paar Stunden offline gehen. Wir sagen euch, was ihr vom Update 5.20 erwarten dürft.

Wann gehen die Fortnite-Server down?

Via Twitter bestätigte Epic Games bereits, dass die üblichen Downtimes eingehalten werden. Die Server gehen also heute um 10 Uhr deutscher Zeit offline, wobei die Spielersuche schon ab 9:30 Uhr deaktiviert wird.

Patch v5.20 approaches! Experience the update yourself tomorrow, August 7.



Downtime begins at 4 AM ET (0800 GMT). — Fortnite (@FortniteGame) August 6, 2018

Und wann sind sie wieder online? Wenn alles nach Plan verläuft, sollten sich die ersten Spieler um die Mittagszeit wieder einloggen können. Eine Garantie gibt es aber nicht, denn Störungen haben die Downtimes schon des Öfteren verlängert.

Endlich wieder Doppel-Pumpe: Mit der Doppelläufigen Schrotflinte wird eine neue Shotgun kommen, die laut der offiziellen Beschreibung "zweimal schnell hintereinander abgefeuert" werden kann.

Fans sind skeptisch: Eine neue Waffe ist natürlich eine nette Neuerung, allerdings gehört es zu den verpöntesten Spieltaktiken, mit Schrotflinten schnell nacheinander zu schießen. Bisher musste zwischen verschiedenen Shotguns gewechselt werden, jetzt funktioniert diese Strategie auch mit einer Waffe.

Da bereits APK-Dateien zu Fortnite auf diversen Android-Geräten unterwegs sind und dort das Update 5.20 schon installiert ist, haben Dataminer schon jetzt einige Hinweise darauf gefunden, was uns mit dem nächsten Patch erwartet.

Ob diese Neuerungen aber schon heute kommen, ist nicht gesichert.

Neue verbrauchbare Items: Beispielsweise wird es in naher Zukunft auch "Fast Food" geben, die als Heil-Items genutzt werden können. Der Durr-Burger gibt Lebenspunkte, der Drink repariert das Schild und Pommes lassen uns schneller laufen. Wie im echten Leben.

Neue Waffen: Im Code befindet sich noch immer ein Scharfschützengewehr, das durch Wände schießen kann. Außerdem wurde eine "Rail-Gun" entdeckt, die aus der Zukunft zu stammen scheint.

Neue Spiel-Modi: Dataminer sind auf 20 LTMs gestoßen, die in den nächsten Wochen dazukommen könnten. Unter anderem einen "Wild West"-Modus, der auf moderne Technik verzichtet.

Sobald die Server wieder online sind, sagen wir euch Bescheid. Die vollständigen Patch Notes zum Fortnite-Update 5.20 werden kurz nach Beginn der Downtime erwartet.