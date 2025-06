Sony verschiebt Marathon: Neuer Bungie-Shooter erscheint nach großer Kritik nicht mehr im September

Marathon erscheint nicht mehr im September 2025.

Nach zuletzt gemischten Previews und Plagiatsvorwürfen hatte es sich abgezeichnet. Marathon, der neue Multiplayer-Shooter von Bungie für PS5, Xbox Series X/S und PC, erscheint nicht mehr wie geplant im September 2025. Das geht aus einem Blog-Post hervor, den der Entwickler soeben veröffentlichte.

Gibt es bereits einen neuen Release? Nein. Künftige Release-Pläne sollen im Herbst geteilt werden.

Das Statement von Bungie zur Verschiebung

"In jedem Kommentar und jeder Konversation in den sozialen Medien und auf Discord war eure Stimme stark und deutlich zu hören. Wir haben uns das zu Herzen genommen und wissen, dass wir mehr Zeit brauchen, um Marathon zu einem Spiel zu machen, das eure Leidenschaft wirklich widerspiegelt. Nach langen Diskussionen in unserem Entwicklerteam haben wir beschlossen, die Veröffentlichung am 23. September zu verschieben."

Daran will Bungie jetzt arbeiten

Im Blog-Post geben Bungie gleich mehrere Punkte an, die man in den kommenden Monaten vorrangig anpacken will. Darunter:

Das Überlebensspiel verbessern Anspruchsvollere und spannendere KI-Begegnungen Lohnendere Läufe mit neuen Beutearten und dynamischen Ereignissen Den Kampf spannender und strategischer gestalten

Erweiterung des Marathon-Universums Verbesserte Bildtreue Mehr narratives und environmental Storytelling zum Entdecken und Interagieren Ein düstererer Ton, der die Themen der Originaltrilogie aufgreift

Mehr soziale Erlebnisse hinzufügen Ein besseres Spielerlebnis für Solo-/Duo-Spieler Prox-Chat, damit soziale Geschichten zum Leben erweckt werden



Bungie war zuletzt starker Kritik ausgesetzt, als herauskam, dass mehrere Grafik-Assets aus dem Spiel nahezu 1zu1 von bestehender Kunst ohne Genehmigung kopiert wurden. Mehr zu den Plagiatsvorwürfen könnt ihr hier lesen:

Die Verschiebung von Marathon reiht sich damit ein in eine lange Liste an Problemen mit dem Thema Live-Service bei Sony PlayStation, an dessen Grundsäule man nach eigener Aussage auch künftig weiter festhalten, vergangene Fehler (wie beispielsweise bei Concord) aber nicht wiederholen möchte.

Überrascht euch die Verschiebung von Marathon oder hattet ihr fest damit gerechnet, dass das Spiel nach den zuletzt turbulenten Wochen verschoben wird?