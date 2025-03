Fortnite-Server reagieren nicht: Aktueller Server Down und Patch-Notes für Update 34.10 im Live-Ticker

Fortnite ist mal wieder offline für einen neuen Patch. Wir fassen für euch alles hier mit einem Live-Ticker zusammen, was euch in Update 34.10 erwarten wird.

11:16 Uhr

Die Server sind wieder online

Nach einer kurzen Verzögerung sind die Server jetzt wieder verfügbar und ihr könnt direkt in die Neuerungen springen.

11:08 Uhr

Zusätzlich dazu hat Shiina durch die Files geleakt, dass es einen neuen Lara Croft-Skin geben wird. Die bisherigen waren exklusiv im Battle Pass und somit nicht mehr im Shop kaufbar. Der neue Skin soll noch dieses Update hinzugefügt werden.

11:05 Uhr

Alle neuen Skins, die sonst noch im Rahmen des Updates im Spiel landen werden, könnt ihr euch im Skin-Showcase des Leakers Shiina anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

10:59 Uhr

Vor allem gibt es wieder einige neue Shop-Skins mit dem Update, darunter eine Kollaboration mit dem japanischen Baseball-Spieler Shohei Ohtani.

Der japanische Baseball-Spieler Shohei Ohtani ist jetzt in Fortnite verewigt.

10:37 Uhr

Die Downtime scheint doch etwas länger zu dauern. Normalerweise sollte um 10:30 Uhr schon wieder Schluss sein, aber trotzdem reagieren die Server weiterhin nicht.

10:34 Uhr

Neuer zeitlich limitierter Modus

Mit dem Start von Version 34.10 kommt auch ein neuer Modus ins Spiel für Battle Royale. Mit Raubzug könnt ihr bis zum 1. April als Duo oder Squad Juwelen auf der Karte finden und dann über einen von drei Fluchtwagen bergen. Schafft ihr das, gewinnt ihr die Runde. Zudem könnt ihr auch ganz normal wie bei anderen Battle Royales gewinnen, indem ihr alle anderen eliminiert.

Einen ersten Blick auf den neuen Modus, gibt es hier:

0:27 Fortnite bekommt einen limitierten Modus, der zum ersten Mal auch im Ranked gespielt werden kann

Autoplay

Zusätzlich dazu könnt ihr ab sofort den Gesetzlosen Midas-Skin im Battle Pass freischalten.

10:20 Uhr

Änderung bei Ballistic

Auch der kompetitive Ego-Shooter-Modus Ballistic erhält im März neue Updates. So kommen mit dem heutigen Patch 34.10 eher kleine Verbesserungen rein, wie Grafik- und Anzeigefehler sowie ein besserer Datenaustausch zwischen Client und Server.

Interessanter werden aber die Änderungen in V.34.20. So soll es in Zukunft schneller mehr Karten geben. Dafür werden neue Karten ab sofort als "Shells" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die vollständigen Map Layouts, jedoch vielen noch die ganzen Umgebungsdetails. Dadurch soll bis Ende April zwei weitere Karten für Ballistic veröffentlicht werden.

10:12 Uhr

Neues für Lego

Die größten Neuerungen gibt es in den LEGO Fortnite-Modi Brick Life und Odyssey:

Neuer LEGO Pass namens Goldrausch-Galerie startet heute

Brick Life (ab 11. März) Neues Fußball-Minispiel Holt in 90 Sekunden die meisten Tore, erhaltet 1000 Credits und eine Trophäe Reaktionen auf Häuser Reagiert auf Häuser von anderen und bekommt dafür 50 Credits Änderung bei Belohnungen Habt ihr nicht genug Platz, um es direkt zu tragen, werden die Belohnungen an euren Briefkasten gesendet. Dekoration kann jetzt im 45 Grad-Winkel gedreht werden.

(ab 11. März) Odyssey (ab 25. März) Es gibt eine neue Station: den Wiederverwerter. An der Wandhalterung können jetzt auch Ressourcen und Glücksbringer angebracht werden. Es gibt einen neuen Sprintangriff und der Sprintsprung lässt euch noch schneller die Welt erkunden. Es gibt ein neues Tagebuch für fortgeschrittene Waffen

(ab 25. März)

09:57 Uhr

Guten Morgen, seit knapp einer Stunde sind die Server von Fortnite jetzt offline. Wir werden für euch in Kürze alle Infos zum Server Down, den neuen Inhalten und mehr in diesem Live-Ticker präsentieren.