Fortnite Server-Down heute: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte von Update 30.20.01 im Ticker

Das nächste Update samt Serverdown steht in Fortnite an.

06:30 Uhr Heute bekommt Fortnite wieder ein neues Update spendiert. Ein paar Stunden könnt ihr noch spielen, dann gehen die Server allerdings für eine Weile offline. Wir halten euch hier live über alle Entwicklungen und Infos zum Serverstatus auf dem Laufenden.

Erst vor ein paar Tagen hat Fortnite sein letztes großes Update bekommen, das den Reload-Modus ins Spiel gebracht hat. Der erfreut sich seither größter Beliebtheit, unter anderem auch, weil er die OG-Map des Spiels zurückbringt.

Jetzt steht aber das nächste Update bereits in den Startlöchern und bringt gute Nachrichten für alle Reload-Fans. Allerdings müssen wir auch mit einem Serverdown rechnen. Hier findet ihr alle Infos zu Update v30.20.01.

Epic-Wartungsarbeiten heute: Wann gehen die Fortnite-Server offline?

Datum: 27. Juni 2024 (heutiger Donnerstag)

27. Juni 2024 (heutiger Donnerstag) Uhrzeit: ab 10:00 Uhr deutscher Zeit (entspricht 4 AM ET)

ab 10:00 Uhr deutscher Zeit (entspricht 4 AM ET) Abschaltung des Matchmakings: ab 9:30 Uhr deutscher Zeit

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten bei Fortnite? Genau lässt sich das noch nicht sagen, planmäßig sollen die Server aber laut der offiziellen Server Status-Seite von Epic Games rund zwei Stunden offline sein. Damit könnten die Server also gegen 12:00 Uhr mittags wieder online gehen.

Wie immer handelt es sich dabei aber nur um eine geschätzte Zeitangabe und kein genaues Zeitfenster. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, falls sich die Wartungszeit verlängert und wann die Server wieder live gehen.

Da es sich hier nur um ein kleines Update handelt, brauchen wir nicht mit allzu vielen neuen Inhalten für Fortnite rechnen. Der offizielle X-Account hat aber bereits angegeben, dass es eine größere Neuerung geben wird:

Fortnite Reload bekommt jetzt nämlich Duos. Die Neuerung geht um 15 Uhr deutscher Zeit live.

Das heißt, ihr müsst bald nicht mehr in Vierer-Teams antreten, sondern könnt auch zu zweit an den Start gehen. Laut des bekannten Fortnite-Leakers HypeX könnten uns außerdem einige Bug-Fixes und Optimierungen erwarten, mit weiteren größeren Änderungen brauchen wir aber voraussichtlich nicht zu rechnen.

Wir der Leaker aber ebenfalls enthüllt hat, ist Duos wohl nicht die einzige Änderung, die in nächster Zeit zu Reload kommt. Auch Trios soll nämlich angeblich in Arbeit sein. Wer dagegen solo spielen will, wird wohl vorerst enttäuscht. Hierzu gibt es nämlich aktuell keine Infos.

Seit ihr mit Duo schon glücklich, oder wünscht ihr euch auch solo für Fortnite Reload?