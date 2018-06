Fortnite - Neuer Modus "Spielwiese" down, aber bald wieder online

Update #5 (28. Juni, 17:30 Uhr): Spielwiese ist immer noch offline, allerdings scheinen sich die Arbeiten an einem Fix langsam dem Ende zuzuneigen. Epic Games gibt auf Reddit bekannt, den benötigten Fix demnächst live zu stellen.

Wann genau Spielwiese wieder online und spielbar ist, sagen die Macher nicht. Gut möglich, dass der LTM am späteren Abend oder in der Nacht wieder live geht.

Was war das Problem? Auf Reddit erklärt Epic Games außerdem, warum Spielwiese wieder offline genommen werden musste. Zu viele Spieler sind nach dem ursprünglichen Launch durch Update 4.5 in den LTM gerauscht, sodass schlicht die Matchmaking-Server zusammengebrochen sind. Das Matchmaking für Spielwiese und die anderen Fortnite-Modi hat Epic Games mittlerweile getrennt.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Trailer zu Spielwiese angucken (ist gemein, wissen wir):

Update #4 (28. Juni, 9:20 Uhr): Spielwiese ist immer noch down. In der Nacht gab Epic Games auf Reddit bekannt, dass aktuell mehrere Teams an einem Fix arbeiten, um den Modus wieder ins Spiel zu bringen.

Wann ist Spielwiese wieder online? Das ist nach wie vor unklar. Epic Games hat auf Twitter für heute neue Infos bezüglich des neuen Modus versprochen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Update #3 (27. Juni, 18:19 Uhr): Spielwiese ist immer noch nicht spielbar. Wie Epic Games auf Twitter bekannt gibt, arbeiten die Entwickler gerade fleißig an einer Lösung, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Update #2:

Wie auf der Status-Seite von Epic Games nun verkündet wurde, scheint es sich bei den Problemen um gröbere Schwierigkeiten zu handeln. Aktuell ist das gesamte Matchmaking des Spiels offline genommen wurden, während die Entwickler daran arbeiten, den Service so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu stellen.

Update #1:

Der neue Übungsmodus "Spielwiese", der mit dem Fortnite-Update 4.5 in das Spiel integriert wurde, ist wieder offline genommen worden. Wie Entwickler Epic Games auf Twitter bekannt gegeben hat, gab es offenbar Probleme beim Matchmaking und damit auch extrem lange Wartezeiten.

Auf der offiziellen Status-Seite von Epic Games könnt ihr euch einen Überblick über die aktuellen Probleme verschaffen. Sobald der zeitlich limitierte Modus wieder funktioniert, sagen wir euch Bescheid.

Originalmeldung:

Es ist mal wieder soweit, heute werden die Fortnite-Server auf PS4, Xbox One, PC, iOS und Nintendo Switch für mehrere Stunden abgeschaltet, damit das neue Update 4.5 aufgespielt werden kann. Der Fortnite-Patch bringt wieder zusätzliche Inhalte für den Battle Royale-Shooter und mit dem Trainings-Modus "Spielwiese" sogar gänzlich neue Art, Fortnite zu spielen.

Deutsche Patchnotes für Update 4.5

Zwillingspistole als neue Waffe & Spielwiese LTM

Fortnite - Wann sind die Server offline?

Eigentlich sollte das Fortnite-Update 4.5 schon gestern an den Start gehen, doch offenbar hat etwas den Release verzögert. Wie Entwickler Epic Games via Twitter bekannt gegeben hat, werden die Server heute, also am 27. Juni, um 10 Uhr deutscher Zeit abgeschaltet. Die Spielersuche wird wie immer schon eine halbe Stunde zu vor, also um 9:30 Uhr deaktiviert.

Wenn alles nach Plan verläuft, sollten die Server zur Mittagszeit wieder laufen. Allerdings gab es hier schon öfter Verzögerungen, die die Wartezeit noch viel länger haben dauern lassen. Sobald das Update 4.5 verfügbar ist und heruntergeladen werden kann, werden wir diese News updaten und euch mit den genauen Patch Notes versorgen.

Fortnite

Herausforderungen für Woche 9 angeblich geleakt

Die wohl wichtigste Neuerung, die das neue Fortnite-Update im Gepäck hat, ist die Spielwiese. Dahinter versteckt sich ein neuer Spielmodus, der es uns endlich erlaubt, auch abseits der Fortnite-Matches das Gameplay zu üben. Uns stehen dabei die üblichen Waffen und Items von Fortnite: Battle Royale zur Verfügung, wodurch sich der Modus Spielwiese perfekt dafür eignet, sich ohne Druck mit dem Inventar vertraut zu machen.

Spielwiese - Perfekt für Fortnite-Anfänger, aber zeitlich limitiert

In der Spielwiese ist der Tod kein großes Problem, denn ihr werdet einfach respawned. Das bedeutet, ihr könnt euch in aller Ruhe mit dem Baumodus beschäftigen und versuchen, so schnell wie möglich eine Festung aus dem Boden zu stampfen. Der Übungsmodus kann alleine oder mit Freunden gespielt werden. Gerade für Einsteiger ist der lang geforderte Modus ein Segen.

Ein Manko hat die Spielwiese aber: Obwohl ein Trainingsmöglichkeit schon seit dem Launch von Fortnite gefordert wurde, ist die Spielweise zeitlich limitiert und wird irgendwann auch wieder verschwinden. Doch der Status als LTM (Limited Time Mode) könnte auch einfach nur bedeuten, dass Epic Games den neuen Ansatz erst einmal testen möchte, ohne sich gleich auf einen dauerhaften Modus einzulassen.

Fortnite - Einkaufswagen sind wieder da

Im Zuge der Bekanntgabe der Serverdowntime gab Entwickler Epic Games auch bekannt, dass die Einkaufswagen aus Fortnite: Battle Royale endlich wieder aktiviert wurden.

Zuletzt gab es immer wieder Probleme mit den Vehikeln, die zu Glitches geführt haben. Offenbar wurden die Schwierigkeiten aber behoben und es kann weitergehen.

Herausforderungen für Season 4, Woche 9 sind bekannt

Mit der neuerlichen Veröffentlichung der Einkaufswagen gewinnen auch die Leaks zu den Fortnite-Herausforderungen der Woche 9 an Glaubwürdigkeit. Eine Challenge fordert uns nämlich zum Benutzen der Einkaufswagen auf. Alle Herausforderungen aus Season 4, Woche 9 findet ihr hier.

Die Patchnotes für Update 4.5 sind bereits live.

Was erhofft ihr euch von dem neuen Update?