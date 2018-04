Update:

Die Fortnite-Server sind wieder online. Die Wartungsarbeiten sind beendet und ihr könnt wieder ganz normal spielen.

Originalmeldung:

Obwohl es diese Woche statt eines neuen Patches das Content-Update v3.4 gibt, das keinen Download benötigt, werden die Fortnite-Server heute Vormittag auf PS4, Xbox One, Mobile und PC eine Pause einlegen und offline gehen.

Epic Games hat nämlich für heute, den 5. April 2018, Wartungsarbeiten verkündet. Ab 10 Uhr gehen die Server von Fortnite down.

We’re applying updates to our backend services tomorrow, April 5 at 4am ET (0800 GMT) that will help with scaling. There will be downtime.