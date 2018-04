Update:

Die überraschende Größe des PS4-Updates von mehr als 10 GB ist offenbar keine Absicht. Die Entwickler von Epic Games haben sich auf Twitter zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie diese Datenmenge "nicht erwartet" haben. Derzeit werde das Problem mit dem Hotfix untersucht und man entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten.

We’re aware that the PS4 3.4.4 patch size is 10 GB, which was unexpected. We’re looking into this issue right now, and apologize for the inconvenience.