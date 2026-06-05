Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker

Heute Nacht startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 3.

06:00 Uhr Moin, moin und Ahoi, ihr Lieben! Heute Nacht um 01:00 Uhr deutscher Zeit startet das Shattered-Live-Event in Fortnite und läutet damit den Start von Chapter 7 Season 3 ein. Wir begleiten das Event hier live mit. Bevor es aber losgeht, erwartet uns noch die Eröffnungsshow des Summer Game Festes. Wie der offizielle Fortnite-Account bereits verraten hat, wird dort auch der Gameplay-Trailer für Season 3 enthüllt. Bislang gibt es nur einen Teaser: 0:30 Fortnite: Der erste Teaser für Chapter 7 Season 3 "Runners" ist da Autoplay

Fortnite Live-Event: Start-Uhrzeit für Shattered

Wann findet das Live-Event statt? In der Nacht vom 5. Juni auf den 6. Juni

In der Nacht vom 5. Juni auf den 6. Juni Uhrzeit: 01:00 Uhr deutscher Zeit, Einlass ist bereits 40 Minuten vorher

01:00 Uhr deutscher Zeit, Einlass ist bereits 40 Minuten vorher Wie lange dauert das Event? In der Regel knapp 10 bis 15 Minuten

Übergang in die Downtime: Das Event am Samstag, dem 6. Juni, markiert gleichzeitig auch das Ende von Chapter 7 Season 2 und läutet den Start von Season 3 ein. Kurz nach dem Event gehen dann also höchstwahrscheinlich die Server für das Update für ein paar Stunden offline.

Das erwartet euch beim Shattered-Event in Fortnite

Das Event bildet den Gipfelpunkt der Season 2-Storyline, in der ihr euch bereits für eine von beiden Seiten entschieden habt – entweder Team Eiskönig oder Team Fundament. Auch beim Live-Event werdet ihr in diese Teams aufgeteilt und spawnt dann je nachdem an unterschiedlichen Orten.

Wie genau das Event ablaufen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Der erste Teaser deutet nur eine Konfrontation zwischen dem Eiskönig und dem Besucher an, dessen Gesicht wir hier womöglich sogar zu sehen bekommen.

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Diese Belohnungen gibt's beim Shattered-Event

Wie üblich gibt es allein schon für die Teilnahme am Event wieder ein bisschen was abzustauben. Wollt ihr euch allerdings den Sidekick schnappen, müsst ihr zwingend mit einer befreundeten Person zusammen dabei sein.

Spitzhacke der Chaosklingen für die Teilnahme

für die Teilnahme Begleiter "Bunkler Beißender" für die Teilnahme mit mindestens einem Freund/einer Freundin

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Das wissen wir schon zu Season 3 "Runners"

Darüber hinaus kennen wir auch bereits erste Details der kommenden Season 3 "Runners", die kurz nach dem Event am 6. Juni startet. So hat der offizielle Fortnite-Account selbst bereits die Rückkehr von Sprites angeteast und den Battle Pass enthüllt:

Hier ist die Übersicht zum Season 3-Battle Pass.

Darüber hinaus wurde auch eine Kollaboration mit Control Resonant bereits bestätigt, einen offiziellen Termin hat sie allerdings noch nicht. Auch die Masters of the Universe-Kollab geht irgendwann nächste Woche live.

Werdet ihr beim Live-Event in Fortnite mit dabei sein?