Live

Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker

Chapter 7 Season 2 endet in Fortnite und zum Abschluss erwartet uns das Shattered-Event. In unserem Ticker findet ihr alle Infos dazu.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
05.06.2026 | 06:00 Uhr

Heute Nacht startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 3. Heute Nacht startet das große Fortnite-Event und der Wechsel auf Season 3.

Freitag, 05.06.2026

06:00 Uhr

Moin, moin und Ahoi, ihr Lieben! Heute Nacht um 01:00 Uhr deutscher Zeit startet das Shattered-Live-Event in Fortnite und läutet damit den Start von Chapter 7 Season 3 ein. Wir begleiten das Event hier live mit.

Bevor es aber losgeht, erwartet uns noch die Eröffnungsshow des Summer Game Festes. Wie der offizielle Fortnite-Account bereits verraten hat, wird dort auch der Gameplay-Trailer für Season 3 enthüllt. Bislang gibt es nur einen Teaser:

Video starten 0:30 Fortnite: Der erste Teaser für Chapter 7 Season 3 "Runners" ist da

Fortnite Live-Event: Start-Uhrzeit für Shattered

  • Wann findet das Live-Event statt? In der Nacht vom 5. Juni auf den 6. Juni
  • Uhrzeit: 01:00 Uhr deutscher Zeit, Einlass ist bereits 40 Minuten vorher
  • Wie lange dauert das Event? In der Regel knapp 10 bis 15 Minuten

Übergang in die Downtime: Das Event am Samstag, dem 6. Juni, markiert gleichzeitig auch das Ende von Chapter 7 Season 2 und läutet den Start von Season 3 ein. Kurz nach dem Event gehen dann also höchstwahrscheinlich die Server für das Update für ein paar Stunden offline.

Das erwartet euch beim Shattered-Event in Fortnite

Das Event bildet den Gipfelpunkt der Season 2-Storyline, in der ihr euch bereits für eine von beiden Seiten entschieden habt – entweder Team Eiskönig oder Team Fundament. Auch beim Live-Event werdet ihr in diese Teams aufgeteilt und spawnt dann je nachdem an unterschiedlichen Orten.

Wie genau das Event ablaufen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Der erste Teaser deutet nur eine Konfrontation zwischen dem Eiskönig und dem Besucher an, dessen Gesicht wir hier womöglich sogar zu sehen bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese Belohnungen gibt's beim Shattered-Event

Wie üblich gibt es allein schon für die Teilnahme am Event wieder ein bisschen was abzustauben. Wollt ihr euch allerdings den Sidekick schnappen, müsst ihr zwingend mit einer befreundeten Person zusammen dabei sein.

  • Spitzhacke der Chaosklingen für die Teilnahme
  • Begleiter "Bunkler Beißender" für die Teilnahme mit mindestens einem Freund/einer Freundin
Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Das wissen wir schon zu Season 3 "Runners"

Darüber hinaus kennen wir auch bereits erste Details der kommenden Season 3 "Runners", die kurz nach dem Event am 6. Juni startet. So hat der offizielle Fortnite-Account selbst bereits die Rückkehr von Sprites angeteast und den Battle Pass enthüllt:

Hier ist die Übersicht zum Season 3-Battle Pass. Hier ist die Übersicht zum Season 3-Battle Pass.

Darüber hinaus wurde auch eine Kollaboration mit Control Resonant bereits bestätigt, einen offiziellen Termin hat sie allerdings noch nicht. Auch die Masters of the Universe-Kollab geht irgendwann nächste Woche live.

Werdet ihr beim Live-Event in Fortnite mit dabei sein?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 56 Minuten

Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker

vor 2 Tagen

Fortnite: Der erste Teaser für Chapter 7 Season 3 "Runners" ist da

vor einer Woche

Fortnite-Server sind wieder live - Patchnotes, Server-Status, Inhalte und mehr zum 40.41-Update im Live-Ticker

vor 3 Wochen

Fortnite-Server wieder online - Patch Notes, Overwatch und mehr zu Update 40.40 im Live-Ticker

vor 4 Wochen

Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen

vor 25 Minuten

God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen
Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum Shattered-Event und Season 3-Start im Ticker

vor 55 Minuten

Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker
One Piece-Fans glauben die Mutter von Falkenauge gefunden zu haben und stellen abgedrehte Theorie auf

vor einer Stunde

One Piece-Fans glauben die Mutter von Falkenauge gefunden zu haben und stellen abgedrehte Theorie auf
Minecraft-Spieler wird gehackt und Microsoft bestätigt das sogar, aber statt ihm den Account zurückzuholen, soll er das Spiel nochmal neu kaufen

vor 10 Stunden

Minecraft-Spieler wird gehackt und Microsoft bestätigt das sogar, aber statt ihm den Account zurückzuholen, soll er das Spiel nochmal neu kaufen
mehr anzeigen