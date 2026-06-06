Fortnite-Server reagieren nicht: Wann Fortnite wieder geht, Leaks, Patch-Notes und mehr zum Chapter 7 Season 3-Start im Live-Ticker

Das große Live-Event zum Season 3-Start von Chapter 7 bei Fortnite ist vorbei. Doch jetzt heißt es erst einmal abwarten und wir begleiten für euch das Update mit allen Leaks, Patch-Notes und mehr hier im Live-Ticker.
Unser Fortnite-Live-Ticker zum Chapter 7 Season 3-Start
Samstag, 06.06.2026
02:37 Uhr
Die Server sind wie von Epic angekündigt, noch mindestens bis 7 Uhr deutscher Zeit offline.
Da die Leaks aktuell auch langsamer werden, machen wir hier kurz Pause und melden uns spätestens gegen 6:30 Uhr wieder und begleiten den Start der Season für euch und fassen neue spannende Leaks zusammen.
Bis dahin könnt ihr hier den neuesten Trailer schauen:
02:31 Uhr
Fortnite scheint das Extraction-Thema im Laufe der Season auch noch einmal fortzusetzen. Während ihr zum Start nur die Sprites aus dem Match retten könnt, so gibt es wohl bald auch die Möglichkeit, Matches über einen frühzeitigen Exfil zu gewinnen. (via Shiina)
Dabei soll der sogenannte Bus Exfil ein neues, zufälliges Event sein, dass manchmal in Matches auftaucht. So kommt der Bus irgendwo auf der Karte zurück und ihr habt Zeit, auf diesen zu klettern. Sobald es einer eures Teams schafft, bis zum anderen Ende des Busses mitzufliegen und im Rift zu verschwinden, erhält das gesamte Team einen Sieg. Es können auf diese Methode auch mehrere Teams gleichzeitig einen Sieg holen.
02:29 Uhr
Die neue Season wird übrigens voraussichtlich bis zum 20. August laufen.
Bis dahin habt ihr Zeit, mindestens Level 85 zu werden, um den neuen John Wick-Skin im Battle Pass freizuschalten. Denn wie schon Bugs Bunny erfordert auch der Auftragskiller dieses Mal wieder, den Pass bis fast zum Ende zu spielen.
02:27 Uhr
Creative-Maps aus dem UEFN bekommen auch ein neues Feature. So können ab sofort die Sidekicks als NPCs dort auftauchen. Macht euch also auf Maps von anderen Leuten gefasst, wo ihr zum Beispiel auf Bonesy, das Loot Llama und ähnliche Figuren trefft. (via Shiina)
02:24 Uhr
Ein Element aus Fortnite Festival kommt jetzt auch zu Battle Royale. Habt ihr ein Victory Royale erzielt, dann umhüllt euren Charakter nun eure ausgewählte Aura aus dem Festival-Modus. Dort wird die Aura normal verwendet, um eine hohe Combo anzuzeigen.
02:22 Uhr
Neben den bereits bekannten Masters of the Universe-Skins wurde bereits eine weitere Kollab gefunden, die in Kürze im Shop auftauchen wird. So dürfen sich Rick and Morty-Fans über gleich drei neue Skins freuen: Jerry Smith, Space Beth sowie Mechsuit Snowball kommen ins Spiel.
02:20 Uhr
Das sind die neuen Waffen
Zum Start der neuen Season gibt es zunächst einmal sechs neue Items:
- Surgical Burst Rifle
- Sprite Extractor
- Extending Focus Shotgun
- Chaos Exploder Rifle
- Lancehead Pistol
- Seven Sliders
Diese gesellen sich zu einer bunten Mischung bestehend aus Loot aus vergangenen Seasons. Im Laufe von Runners sollen aber auch noch unter anderem die Bank Shot Pistol und die Schocksteine, mit denen ihr dreifach springen könnt, hinzugefügt werden.
02:16 Uhr
Extraction-Shooter-Elemente mit den Sprites
Über den Blogpost wissen wir jetzt, wie die Sprites in der neuen Season funktionieren. So könnt ihr diese auf der Map finden und dann an bestimmten Orten auf der Map extrahieren. Schafft ihr das, könnt ihr so eine Sammlung aufbauen und eure Sprites beim nächsten Match mitnehmen. Stirbt ihr jedoch mit eurem Sprite, dann verliert ihr diesen.
Die Geister geben euch, wie wir im Gameplay-Trailer gesehen haben, nicht nur Bewegungsfähigkeiten wie höher Springen oder schneller Laufen, sondern verändern auch eure Waffen. So sehen wir zum Beispiel einen Ricochet-Schuss, der von Wänden abprallt.
02:04 Uhr
Das ist die neue Map
Fangen wir mit der neuen Map an. Wie wir im Live-Event gesehen haben, wurde die gesamte Karte erneuert, heißt jetzt Shattered Coast und ist ein Remix aus bereits vergangenen Seasons.
Einen Überblick zu den POIs gibt es hier:
01:43 Uhr
Bevor wir auf die neuen Inhalte der Season genauer eingehen, könnt ihr euch hier den Gameplay-Trailer anschauen:
01:28 Uhr
Falls ihr das Event verpasst habt, könnt ihr es euch unter anderem hier auf YouTube noch einmal anschauen:
Link zum YouTube-Inhalt
01:27 Uhr
Das neue Update könnt ihr übrigens bereits herunterladen. Es ist auf der PS5 knapp 38 GB groß.
01:17 Uhr
Der Timer im Spiel bestätigt es: Mindestens bis 07 Uhr morgens deutscher Zeit sind nun die Server offline.
01:16 Uhr
Wie angekündigt sind die Fortnite-Server nach dem Live-Event jetzt heruntergefahren. Wir melden uns hier in Kürze mit allen Infos, Leaks und mehr.
Fortnite: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown
- Abschaltung des Matchmakings: Die Spielersuche wird vor dem Live-Event bereits abgeschaltet und es wird nur noch das Event spielbar sein.
- Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Samstag, dem 06. Juni 2026
- Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab ungefähr 01:30 Uhr morgens, direkt nach dem Live-Event.
Das erwartet euch in der neuen Season
Dieses Mal hört die Season auf den Namen Runners und erweitert die Sprites um neue Mechaniken. Die kleinen Geister sind zum ersten Mal in Chapter 6 Season 1 aufgetaucht. Welche genau es geben wird, ist noch nicht bekannt, aber es scheint so, dass die Geister dieses Mal direkten Einfluss auf die Waffen nehmen können.
Das ist der Battle Pass
Wie in den letzten Seasons auch gibt es innerhalb des Battle Pass einen neuen Kollaborations-Skin. Dieses Mal ist es aber ein alter Bekannter, der in einem neuen Look aufkreuzt. So könnt ihr euch über John Wick im Pen and Ink-Stil freuen. Zudem kommt der berühmte Auftragskiller dank der neuen Companions nicht alleine sondern hat auch einen Hund mit dabei, den ihr als Sidekick einstellen könnt.
Worauf freut ihr euch in Chapter 7 Season 3 am meisten?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.