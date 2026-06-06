Fortnite-Server reagieren nicht: Wann Fortnite wieder geht, Leaks, Patch-Notes und mehr zum Chapter 7 Season 3-Start im Live-Ticker

Die Fortnite-Server sind jetzt für die Wartungsarbeiten zu Chapter 7 Season 3 nicht erreichbar.

Das große Live-Event zum Season 3-Start von Chapter 7 bei Fortnite ist vorbei. Doch jetzt heißt es erst einmal abwarten und wir begleiten für euch das Update mit allen Leaks, Patch-Notes und mehr hier im Live-Ticker.

02:37 Uhr

Die Server sind wie von Epic angekündigt, noch mindestens bis 7 Uhr deutscher Zeit offline.

Da die Leaks aktuell auch langsamer werden, machen wir hier kurz Pause und melden uns spätestens gegen 6:30 Uhr wieder und begleiten den Start der Season für euch und fassen neue spannende Leaks zusammen.

Bis dahin könnt ihr hier den neuesten Trailer schauen:

1:20 Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken

Autoplay

02:31 Uhr

Fortnite scheint das Extraction-Thema im Laufe der Season auch noch einmal fortzusetzen. Während ihr zum Start nur die Sprites aus dem Match retten könnt, so gibt es wohl bald auch die Möglichkeit, Matches über einen frühzeitigen Exfil zu gewinnen. (via Shiina)

Dabei soll der sogenannte Bus Exfil ein neues, zufälliges Event sein, dass manchmal in Matches auftaucht. So kommt der Bus irgendwo auf der Karte zurück und ihr habt Zeit, auf diesen zu klettern. Sobald es einer eures Teams schafft, bis zum anderen Ende des Busses mitzufliegen und im Rift zu verschwinden, erhält das gesamte Team einen Sieg. Es können auf diese Methode auch mehrere Teams gleichzeitig einen Sieg holen.

02:29 Uhr

Die neue Season wird übrigens voraussichtlich bis zum 20. August laufen.

Bis dahin habt ihr Zeit, mindestens Level 85 zu werden, um den neuen John Wick-Skin im Battle Pass freizuschalten. Denn wie schon Bugs Bunny erfordert auch der Auftragskiller dieses Mal wieder, den Pass bis fast zum Ende zu spielen.

02:27 Uhr

Creative-Maps aus dem UEFN bekommen auch ein neues Feature. So können ab sofort die Sidekicks als NPCs dort auftauchen. Macht euch also auf Maps von anderen Leuten gefasst, wo ihr zum Beispiel auf Bonesy, das Loot Llama und ähnliche Figuren trefft. (via Shiina)

02:24 Uhr

Ein Element aus Fortnite Festival kommt jetzt auch zu Battle Royale. Habt ihr ein Victory Royale erzielt, dann umhüllt euren Charakter nun eure ausgewählte Aura aus dem Festival-Modus. Dort wird die Aura normal verwendet, um eine hohe Combo anzuzeigen.

02:22 Uhr

Neben den bereits bekannten Masters of the Universe-Skins wurde bereits eine weitere Kollab gefunden, die in Kürze im Shop auftauchen wird. So dürfen sich Rick and Morty-Fans über gleich drei neue Skins freuen: Jerry Smith, Space Beth sowie Mechsuit Snowball kommen ins Spiel.

02:20 Uhr

Das sind die neuen Waffen

Zum Start der neuen Season gibt es zunächst einmal sechs neue Items:

Surgical Burst Rifle

Sprite Extractor

Extending Focus Shotgun

Chaos Exploder Rifle

Lancehead Pistol

Seven Sliders

Diese gesellen sich zu einer bunten Mischung bestehend aus Loot aus vergangenen Seasons. Im Laufe von Runners sollen aber auch noch unter anderem die Bank Shot Pistol und die Schocksteine, mit denen ihr dreifach springen könnt, hinzugefügt werden.

02:16 Uhr

Extraction-Shooter-Elemente mit den Sprites

Über den Blogpost wissen wir jetzt, wie die Sprites in der neuen Season funktionieren. So könnt ihr diese auf der Map finden und dann an bestimmten Orten auf der Map extrahieren. Schafft ihr das, könnt ihr so eine Sammlung aufbauen und eure Sprites beim nächsten Match mitnehmen. Stirbt ihr jedoch mit eurem Sprite, dann verliert ihr diesen.

Die Geister geben euch, wie wir im Gameplay-Trailer gesehen haben, nicht nur Bewegungsfähigkeiten wie höher Springen oder schneller Laufen, sondern verändern auch eure Waffen. So sehen wir zum Beispiel einen Ricochet-Schuss, der von Wänden abprallt.

02:04 Uhr

Das ist die neue Map

Fangen wir mit der neuen Map an. Wie wir im Live-Event gesehen haben, wurde die gesamte Karte erneuert, heißt jetzt Shattered Coast und ist ein Remix aus bereits vergangenen Seasons.

Einen Überblick zu den POIs gibt es hier:

01:43 Uhr

Bevor wir auf die neuen Inhalte der Season genauer eingehen, könnt ihr euch hier den Gameplay-Trailer anschauen:

1:20 Fortnite erweitert mit Chapter 7 Season 3 die bereits bekannten Sprites um neue Gameplay-Mechaniken

01:28 Uhr

Falls ihr das Event verpasst habt, könnt ihr es euch unter anderem hier auf YouTube noch einmal anschauen:

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01:27 Uhr

Das neue Update könnt ihr übrigens bereits herunterladen. Es ist auf der PS5 knapp 38 GB groß.

01:17 Uhr

Der Timer im Spiel bestätigt es: Mindestens bis 07 Uhr morgens deutscher Zeit sind nun die Server offline.

01:16 Uhr

Wie angekündigt sind die Fortnite-Server nach dem Live-Event jetzt heruntergefahren. Wir melden uns hier in Kürze mit allen Infos, Leaks und mehr.