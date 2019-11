Fortnite startet heute Star Wars-Event & ihr kriegt diesen coolen Skin

Mit dem Release von Jedi: Fallen Order und dem bevorstehenden Kinostart von Star Wars: Episode 9 ist auch Epics Battle Royale-Shooter Fortnite in den Genuss der Krieg der Sterne-Saga gekommen.

Was ist neu? Heute ist ein Crossover-Event zwischen Fortnite und Star Wars gestartet. Dadurch könnt ihr euch jetzt einen Stormtrooper-Skin besorgen. Zudem schmückt jetzt ein Sternenzerstörer den Himmel der Battle Royale-Map.

So bekommt ihr den Stormtrooper in Fortnite für PS4 und Xbox One

Stormtrooper kämpfen in den Star Wars-Filmen an der Seite des Imperiums (zumindest versuchen sie es, wirklich Zielsicher mit dem Blaster ist niemand von ihnen).

In Fortnite könnt ihr euch nun entsprechend in Schale werfen, als Konsolenspieler bleibt euch aber nur eine Möglichkeit, um an den Skin zu gelangen:

Ihr müsst den Stormtrooper-Skin im Item-Shop von Fortnite kaufen, 1500 V-Bucks kostet das gute Stück, also rund 15 Euro. Eine teure Angelegenheit.

PC-Spieler erhalten hingegen einen Gratis-Code für den Fortnite-Stormtrooper, wenn sie Star Wars: Jedi Fallen Order im Epic Store erwerben.