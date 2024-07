Fortnite-Update v30.30 kommt heute - Server-Status, neue Inhalte und mehr im Live-Ticker

Heute gehen die Server in Fortnite wieder down.

Fortnite steht wieder vor seinem nächsten Update. Version 30.30 läutet zwar keine neue Season ein, bringt aber trotzdem neue Inhalte ins Free2Play-Spiel von Epic Games. Außerdem bedeutet das wieder Wartungsarbeiten, für die die Server offline genommen werden.

6:45 Uhr Wann Epic die Fortnite-Server genau runterfährt, wie lange die Downtime dauert und was es sonst noch Wichtiges zum Update v30.30 zu wissen gibt, fassen wir hier im Live-Ticker zusammen.

Datum: 23. Juli 2024 (heutiger Dienstag)

23. Juli 2024 (heutiger Dienstag) Uhrzeit: zwischen 8 und 10 Uhr deutscher Zeit

zwischen 8 und 10 Uhr deutscher Zeit Abschaltung des Matchmakings: normalerweise 30 Minuten vor Serverdown

Serverdown früher als gedacht? Normalerweise fährt Epic bei Updates dieser Größe die Server um 10:00 Uhr deutscher Zeit runter, was dann mehr oder weniger bis zum Mittag anhält. Interessanterweise berichtet der gut informierte Fortnite-Fan-Account Shiina auf X/Twitter dieses Mal aber von einem groben Zeitraum, in dem die Wartungsarbeiten stattfinden sollen.

In einem Post ist davon die Rede, dass das Update irgendwann zwischen 8:00 und 10:00 Uhr deutscher Zeit eintrudelt. Es könnte also sein, dass die gewohnte Zeit dieses Mal nicht eingehalten wird und die Server früher offline gehen. Im Ticker halten wir euch auf dem Laufenden.

Aktuell befinden wir uns in Chapter 5 Season 3, in der es auch um Fallout geht:

1:28 Fortnite Chapter 5 Season 3 zeigt im Launch-Trailer die Battle Pass-Skins und mehr zum Wasteland

Die ganz großen Neuerungen und Verbesserungen hebt sich Epic für den Season-Wechsel auf. Gerüchten und Leaks nach dürfen wir uns aber unter anderem über neue Kooperationen mit anderen Marken, neue kosmetische Items und mehr freuen.

Dazu zählen beispielsweise:

Fall Guys Kooperation (Event, Rewards, Creative-Support)

(Event, Rewards, Creative-Support) Fortnite x Tesla Cybertruck

LEGO-Figuren u.a. zu Dragon Ball und Stranger Things

Was für Inhalte das Update mit sich bringt, werden wir euch ebenfalls im Ticker live mitteilen. Schaut also gerne immer wieder rein.

Aktuell könnt ihr – auch schon ohne Update v30.30 – das neue The Pirates of the Caribbean-Event spielen. Das endet am 6. August, wenn auch Version 30.40 an den Start geht. Chapter 5 Season 4 folgt dann am 16. August 2024.

