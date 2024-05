Fortnite Update V.29.40 kommt heute, Server in Kürze down: Alles zur Downtime, neuen Inhalten und wann ihr wieder spielen könnt

Fortnite bekommt mit V.29.40 Star Wars-Inhalte.

Am 4. Mai ist Star Wars-Tag (ihr wisst schon, May the 4th be with you!). Bereits einen Tag vorher, nämlich am heutigen 3. Mai, können sich Fans der Sci-Fi-Saga aber bereits auf neue Fortnite-Inhalte freuen. Das Update V.29.40 schlägt bereits in wenigen Stunden auf, hat allerhand coolen Star Wars-Stuff im Gepäck, bringt aber auch – wie gewohnt – eine mehrstündige Server-Downtime mit sich.

Wann kommt Update V.29.40? Am 3. Mai 2024

Am 3. Mai 2024 Start-Zeit der Downtime: 10 Uhr deutscher Zeit

10 Uhr deutscher Zeit Deaktivierung des Matchmakings: 9:30 Uhr deutscher Zeit

9:30 Uhr deutscher Zeit Geschätzte Dauer der Downtime: 2 bis 3 Stunden

2 bis 3 Stunden Wann ist Fortnite schätzungsweise wieder spielbar? Zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit

Welche Inhalte euch mit dem neuesten Update in Fortnite erwarten, hat Epic bereits in einem ausführlichen Blogpost enthüllt.

Neue Inhalte für Fortnite Battle Royale:

Wookie-Bogenspanner von Chewbacca

Besiegt Darth Vader und schnappt euch dessen rotes Lichtschwert

E-11 Blaster von Sturmtrupplern, den ihr aufsammeln könnt

Star Wars-Aufträge: Schließt 5 ab für einen Battle Pass-Aufstieg, schließt 10 ab für das Rücken-Accessoire „AWR-Bündel“

Auch für LEGO, Festival und Rocket Racing gibt's Star Wars-Content, unter anderem:

Star Wars-Gebäude und Dekorationen für LEGO Fortnite

Mos Eisley Cantina-Umgebung für Fortnite Festival

Podrenner- und einen Darth Maul-Aufkleber für Fortntie Rocket Racing

Zusätzlich dazu kehren Star Wars-Outfits bzw. Skins in den Item-Shop zurück, darunter legendäre Charaktere wie Han Solo, Luke, Leia sowie auch Finn, Rey und Kylo Ren.

Neuer Fortnite-Trailer kündigt Star Wars-Event mit coolen Machtfähigkeiten an

Einen ersten Blick auf die frischen Neuerungen in Update V.29.40 liefert euch der oben eingebundene Trailer.

