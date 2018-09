Das nächste Update für Fortnite mit der Versionsnummer 5.4 bringt einige neue Inhalte, darunter einen komplett neuen Spielmodus namens "Getaway".

Auf der PAX West hat Epic ein Gameplay-Video veröffentlicht. Nun wissen wir, wie Getaway funktioniert.

Wie funktioniert Getaway in Fortnite?

Getaway ist ein LTM: Es handelt sich bei Getaway um einen Limited Time Mode, er steht also nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung.

Der neue Modus richtet sich an ein Squad aus vier Spielern.

So spielt sich Getaway: In dem Modus werden vier Tresore als Vorratslieferungen irgendwo auf der Map abgeworfen. In jedem Tresor steckt ein Juwel - eine kleine Lama-Skulptur.

Wir müssen gemeinsam mit unseren Mitspielern die Tresore finden, das Juwel schnappen und zu einem Fluchtwagen bringen. Die anderen versuchen derweil, uns den Klunker zu mopsen.

Die ersten vier Teams, die es mit dem Juwel zu ihrem Fluchtwagen schaffen, gewinnen.

Hier das Gameplay-Video vom Youtube-Kanal Fortnite Cookies:

Spannung wie in Payday: Wie im Video zu sehen ist, dauert das Öffnen der Tresore relativ lange. Daher müssen die Spieler wie in Payday 2 zusammenarbeiten und sich gegenseitig beschützen.

Neben dem Getaway-Modus kommen noch weitere Features und Inhalte.

Hier die Highlights:

Dieses neue Item ist eine Art Enterhaken-Kanone, mit der ihr euch schneller über die Map bewegen und an Gebäude heranziehen könnt. Neuer Spielmodus "Getaway": Ein neuer LTM für 4er Teams, in dem wir einen Safe finden und knacken müssen, um kleine Lama-Skulpturen zu schnappen.

Ein neuer LTM für 4er Teams, in dem wir einen Safe finden und knacken müssen, um kleine Lama-Skulpturen zu schnappen. Der Sturm wird heftiger: Epic schraubt am tödlichen Sturm. Bislang blieben Gebäude von ihm verschont. Nun sollen Bauten in der letzten Sturmphase verwüstet werden. Das soll für mehr Action sorgen.

Wann kommt das Update? Der Patch 5.4 kommt nicht mehr heute. Da das Update aber noch in dieser Woche aufschlagen soll, gelten Mittwoch und Donnerstag als geeignete Termine.

Freut ihr euch auf Update 5.4 und den neuen Getaway-Modus?