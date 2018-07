Vorbesteller der PC-Version von Forza Horizon 4 konnten Teile des Rennspiels am Wochenende bereits über den Windows Store pre-loaden.

Beabsichtigt war die frühe Freischaltung des PC-Preloads nicht, wie Entwickler Playground Games über Twitter bekannt gibt. Allerdings ist dank des Fehlers jetzt bereits eine 450 Wagen umfassende Auto-Liste des Spiels im Netz aufgetaucht.

"Da haben wir es. Es sind 456 einzigartige Autos, 482 wenn die Forza-Editions berücksichtigt werden. Die Liste ist definitiv unvollständig. Das Spiel wird mit 100 Herstellern beworben. In der Liste sind es aber nur 87. "

Heißt es auf Reddit. Die untere Auto-Liste ist damit also nicht vollständig. 13 Hersteller und ihre Wagen fehlen, ebenso Autos wie der 1955 Morris Minor und 1971 Plymouth GTX 426 Hemi, die bereits im Gameplay-Trailer zu sehen sind.

Hier einige Autos aus der Liste, mit denen ihr wohl ab Oktober durch Großbritannien flitzen könnt:

Forza Horizon 4 - geleakte Autoliste

Alfa Romeo - 9

1934 Alfa Romeo P3

1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale

1965 Alfa Romeo Giulia TZ2

1968 Alfa Romeo 33 Stradale

2007 Alfa Romeo 8C Competizione

2007 Alfa Romeo 8C Competizione "Forza Edition"

2014 Alfa Romeo 4C

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio "Forza Edition"

Alumi Craft - 2

2015 Alumi Craft Class 10 Race Car2015

Alumi Craft Class 10 Race Car "Forza Edition"

Aston Martin - 10

1958 Aston Martin DBR1

1960 Aston Martin DB4GT Zagato

1964 Aston Martin DB5

2010 Aston Martin One-77

2012 Aston Martin V12 Zagato

2012 Aston Martin Vanquish

2013 Aston Martin V12 Vantage S

2016 Aston Martin Vantage GT12

2016 Aston Martin Vulcan

2016 Aston Martin Vulcan "Forza Edition"

2017 Aston Martin DB11

Audi - 17

1983 Audi Sport quattro

1983 Audi Sport quattro "Forza Edition"

1986 Audi #2 Audi Sport Quattro S1

1995 Audi RS2 Avant

2001 Audi RS4 Avant

2003 Audi RS6

2006 Audi RS 4

2009 Audi RS6

2010 Audi TT RS Coupé

2011 Audi RS 3 Sportback

2011 Audi RS 5 Coupé

2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro

2013 Audi RS 4 Avant

2015 Audi RS 6 Avant

2015 Audi S1

2015 Audi TTS Coupé

2016 Audi R8 V10 plus

BMW - 25

1957 BMW Isetta 300 Export

1973 BMW 2002 Turbo

1981 BMW M1

1988 BMW M5 E28

1988 BMW M5 E28 "Forza Edition"

1991 BMW M3 E30

1995 BMW M5 E34

1997 BMW M3 E36

2002 BMW Z3 M Coupe

2003 BMW M5 E39

2005 BMW M3 E46

2008 BMW M3 E92

2008 BMW Z4 M Coupe

2009 BMW M5 V10 E60

Lamborghini - 16

1967 Lamborghini Miura P400

1986 Lamborghini LM 002

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1997 Lamborghini Diablo SV

2008 Lamborghini Reventón

2008 Lamborghini Reventon "Forza Edition"

2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

2011 Lamborghini Gallardo LP470-4 Superleggera

2011 Lamborghini Sesto Elemento

2012 Lamborghini Aventador LP700

Maserati - 6

1939 Maserati 8CTF

1953 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta

1961 Maserati Tipo 61 Birdcage

2004 Maserati MC12

2004 Maserati MC12 "Forza Edition"

2010 Maserati Gran Turismo S

Die komplette geleakte Liste findet ihr auf Reddit.

Forza Horizon 4 erscheint am 2. Oktober 2018 für Xbox One und PC. Hier alle Infos zur Open World, den Spielmodi, Multiplayer und mehr in der Übersicht.