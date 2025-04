Forza Horizon 5 ist wirklich riesig auf der PS5: Downloadgröße des Open World-Racers zwingt euch zum Aufräumen eurer SSDs

So viel Platz nimmt Forza Horizon 5 auf der PS5 ein.

Ihr wollt wissen, wie viel Platz Forza Horizon 5 auf der PS5 einnimmt? Dann einmal anschnallen bitte. Die PlayStation 5-Umsetzung des ursprünglich für die Xbox und den PC veröffentlichten Racers hat ordentlich was unter der Haube. Und wenn ihr die Add-Ons der Premium-Version ebenfalls herunterladen wollt, dann kommt noch einmal ordentlich etwas obendrauf (via PlayStation Game Size).

Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5

Downloadgröße der Standard-Edition auf der PS5: 131.922 GB Version: 01.683.563



Wer sich für die 99,99 Euro teurere Premium-Edition entschieden hat, hat neben dem Basisspiel außerdem Zugriff auf Premium-Inhalte, die separat heruntergeladen werden müssen. Zu den 131 GB kommen noch folgende Datenpakete obendrauf:

Add-ons für die teurere Premium-Edition von Forza Horizon 5:

Hot Wheels 9.474 GB

Rally Adventure: 15.489 GB

Die meisten Hobby-Rennfahrer*innen unter euch dürften sich jetzt höchstwahrscheinlich also dazu gezwungen fühlen, einen SSD-Frühjahrsputz zu starten, um in den Genuss des Open World-Racers von Playground Games zu kommen. Der Preload-Termin für FH5 steht mittlerweile übrigens ebenfalls fest.

2:37 Forza Horizon 5: So funktioniert der neue "Horizon Realms"-Modus

Autoplay

Forza Horizon 5 - Wann startet der Preload auf der PlayStation 5?

Preload-Start für die Standard-Edition: 27. April 2025

27. April 2025 Release auf PS5: 29. April 2025

Wer die knapp 100 Euro für die Premium-Edition auf den Tisch legt, kann sowohl eher mit dem Preload loslegen, als auch früher mit dem Zocken beginnen:

Preload-Start der Premium-Edition: 23. April 2025

23. April 2025 Early Access für Premium-Käufer*innen: 25. April 2025

Forza Horizon 5 wurde ursprünglich im November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Werdet ihr Forza Horizon 5 auf der PS5 zocken? Welche(n) Microsoft-Titel wollt ihr in Zukunft ebenfalls auf der Sony-Konsole sehen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.