Forza Horizon 6: Schnellste Autos - mit diesen Karren seid ihr besonders flott unterwegs

Serientypisch könnt ihr euch auch in Forza Horizon 6 wieder jede Menge Autos in eure virtuelle Garage stellen. Manche davon haben Top-Geschwindigkeitswerte. Wir listen alle auf.

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Tobias Veltin
14.05.2026 | 14:00 Uhr

Der Koenigsegg Jesko gehört mit einem Geschwindigkeitswert von 10 zu den schnellsten Autos in Forza Horizon 6. Der Koenigsegg Jesko gehört mit einem Geschwindigkeitswert von 10 zu den schnellsten Autos in Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 bietet wie seine Vorgänger eine üppige Fahrzeugauswahl. Über 550 Autos von den unterschiedlichsten Herstellern sind verfügbar, von Kleinwagen über Exoten bis hin zu sündhaft teuren Hyper-Cars ist alles dabei.

Autos sind in Forza Horizon auf der einen Seite Mittel zum Zweck – beispielsweise um 3 Sterne in Herausforderungen wie Blitzer-Zonen oder Gefahrenschildern zu schaffen – auf der anderen Seite aber auch perfekte Individualisierungsobjekte (dank Tuning und Lack-Editor).

Eine Frage interessiert viele aber in jedem Forza Horizon ganz besonders: Welches ist das schnellste Auto?

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Diese Frage ist auch in Forza Horizon 6 nicht leicht zu beantworten. Denn jedes Fahrzeug lässt sich durch Tuning in höhere Leistungsklassen hieven und selbst aus Top-Sportwagen können über Detailanpassungen noch Reserven herausgeholt werden.

Versteht unsere Liste unten also als temporäre Liste. Wir haben darin lediglich alle Autos aufgeführt, die einen Endgeschwindigkeitswert von 9 oder 10 haben – in ihrer "Basisausstattung". Solltet ihr also auf High-Speed-Rekorde scharf sein, werdet ihr mit diesen Untersätzen die besten Chancen haben.

Alle Forza Horizon 6-Autos mit Geschwindigkeitswerten 9 und 10

AutoGeschwindigkeitswertLeistungsklassePreis (Credits)
Aston Martin Valkyrie 20239,2R2.612.500
Ferrari LaFerrari 20139,4S22.850.000
Hennessey Venom F5 202110S21.947.000
Koenigsegg Agera 20119,8S21.852.500
Koenigsegg Agera RS 201710S22.755.000
Koenigsegg Jesko 202010S23.325.000
Koenigsegg Regera 20169,1S22.422.500
McLaren P1 20139,1S21.472.000
McLaren Speedtail 20199,7S21.900.000
Zenvo TSR-S 20199,2R1.140.000

Noch einmal der wichtige Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Basiswerte der Autos in nicht getunetem Zustand.

Durch Anpassungen lassen sich die Werte natürlich noch entsprechend verändern und vermutlich wird die Speed-Meta in den nächsten Wochen dank der Community nochmal ganz andere Namen hervorbringen. Wir werden die Liste dann entsprechend aktualisieren.

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Welche sind eure High Speed-Favoriten in Forza Horizon 6? Und habt ihr eventuell schon eine Karre getunet, die allen anderen mühelos davonfährt?

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