Forza Horizon 6: Schnellste Autos - mit diesen Karren seid ihr besonders flott unterwegs

Der Koenigsegg Jesko gehört mit einem Geschwindigkeitswert von 10 zu den schnellsten Autos in Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 bietet wie seine Vorgänger eine üppige Fahrzeugauswahl. Über 550 Autos von den unterschiedlichsten Herstellern sind verfügbar, von Kleinwagen über Exoten bis hin zu sündhaft teuren Hyper-Cars ist alles dabei.

Autos sind in Forza Horizon auf der einen Seite Mittel zum Zweck – beispielsweise um 3 Sterne in Herausforderungen wie Blitzer-Zonen oder Gefahrenschildern zu schaffen – auf der anderen Seite aber auch perfekte Individualisierungsobjekte (dank Tuning und Lack-Editor).

Eine Frage interessiert viele aber in jedem Forza Horizon ganz besonders: Welches ist das schnellste Auto?

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

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Diese Frage ist auch in Forza Horizon 6 nicht leicht zu beantworten. Denn jedes Fahrzeug lässt sich durch Tuning in höhere Leistungsklassen hieven und selbst aus Top-Sportwagen können über Detailanpassungen noch Reserven herausgeholt werden.

Versteht unsere Liste unten also als temporäre Liste. Wir haben darin lediglich alle Autos aufgeführt, die einen Endgeschwindigkeitswert von 9 oder 10 haben – in ihrer "Basisausstattung". Solltet ihr also auf High-Speed-Rekorde scharf sein, werdet ihr mit diesen Untersätzen die besten Chancen haben.

Alle Forza Horizon 6-Autos mit Geschwindigkeitswerten 9 und 10

Auto Geschwindigkeitswert Leistungsklasse Preis (Credits) Aston Martin Valkyrie 2023 9,2 R 2.612.500 Ferrari LaFerrari 2013 9,4 S2 2.850.000 Hennessey Venom F5 2021 10 S2 1.947.000 Koenigsegg Agera 2011 9,8 S2 1.852.500 Koenigsegg Agera RS 2017 10 S2 2.755.000 Koenigsegg Jesko 2020 10 S2 3.325.000 Koenigsegg Regera 2016 9,1 S2 2.422.500 McLaren P1 2013 9,1 S2 1.472.000 McLaren Speedtail 2019 9,7 S2 1.900.000 Zenvo TSR-S 2019 9,2 R 1.140.000

Noch einmal der wichtige Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Basiswerte der Autos in nicht getunetem Zustand.

Durch Anpassungen lassen sich die Werte natürlich noch entsprechend verändern und vermutlich wird die Speed-Meta in den nächsten Wochen dank der Community nochmal ganz andere Namen hervorbringen. Wir werden die Liste dann entsprechend aktualisieren.

Forza Horizon 6 ist der neueste Teil der Open World-Rennspielreihe von Playground Games. Dieses Mal geht es nach Japan, wo ihr euch wie in den bisherigen Ablegern in zahlreichen Renn-Events messt, Herausforderungen absolviert und die riesige Spielwelt erkundet.

Welche sind eure High Speed-Favoriten in Forza Horizon 6? Und habt ihr eventuell schon eine Karre getunet, die allen anderen mühelos davonfährt?