Forza Horizon: Spielzeugauto-Leak könnte den nächsten Teil andeuten

Fast drei Jahre ist es jetzt her, dass mit Forza Horizon 4 der letzte Teil der Open World-Rennspielreihe erschien. Und das ist insofern ungewöhnlich, als dass die bisherigen Teile stets im regelmäßigen Zweijahresabstand erschienen. Ein neuer Teil wäre also "überfällig", weswegen es auch schon seit mehreren Monaten Gerüchte gibt. Und ein ungewöhnlicher Leak befeuert die Spekulationen nun.

Was ist das für ein Leak? Er stammt von T-Hunted Blog, der im Bereich der Hot Wheels-Insider ein großer Name ist und sich dementsprechend mit frühen Informationen zu Spielzeug der Marke beschäftigt. Und diesem wurde nun das Bild eines Modellautos zugespielt, das einen Mercedes Benz mit Forza-Folierung zeigt, auch die gesamte Verpackung kommt im Horizon-Look daher. Das Auto soll zusammen mit einigen anderen Ende des Jahres erscheinen. (via comicbook)

Verräterische Promo-Aktion

Das muss natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir Ende des Jahres einen neuen Forza Horizon-Teil sehen. Eine Partnerschaft von Hot Wheels und Forza Horizon wird aber sicherlich nicht zufällig passieren und würde sich perfekt dazu eignen, den Start eines neuen Teils zu flankieren. Ein Release von Forza Horizon 5 ist durch diesen Leak also nicht unwahrscheinlicher geworden. Beachtet trotzdem, dass es sich natürlich auch um einen gut gemachten Fake handeln könnte.

Mexiko? Oder doch was anderes?

Dass ein neues Horizon bei Entwickler Playground Games in der Mache ist, gilt als unstrittig. Spekulationen ranken sich schon seit Monaten allerdings um den Release und das Setting, in dem das Open World-Rennspiel stattfinden wird. Ende letzten Jahres wurde gemunkelt, dass Forza Horizon 5 noch vor dem Motorsport-Reboot kommen soll, dessen Release wohl erst 2022 stattfinden wird.

Und auch über das Setting wird gerätselt. Zuletzt hörte man vielfach, dass Mexiko der Schauplatz des nächsten Horizon wird, auch Japan ist angeblich in der Verlosung. Bis zu einer offiziellen Ankündigung werden wir noch ein bisschen warten - und weiter spekulieren - müssen. Eine perfekte Reveal-Möglichkeit ist jedenfalls nicht mehr weit entfernt - die E3 2021.

Was glaubt ihr: Sehen wir in diesem Jahr ein neues Forza Horizon?